Marketingový jackpot. Vztah Swiftové s hvězdou NFL přináší (nejen) lize miliony

Byl to jen smyšlený klip, ale dnes se s ním váže úsměvná symbolika. Před patnácti lety vypouští popová hvězda Taylor Swiftová do světa svůj gigantický hit You Belong with Me, ve videu se svěřuje s láskou k americkému fotbalistovi, kterého nakonec uhrane. Kdo by tehdy tušil, že svým způsobem předpoví budoucnost?