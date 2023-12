Nic pro nás nedělá. Od Bidena se odvracejí jeho dřívější voliči

„Nemyslím si, že by udělal něco, co by mi přineslo prospěch,“ říká důchodce Gilbert z Fentonu v Missouri o současném prezidentovi. V roce 2020 jej volil, ale nyní přemýšlí o kandidátovi třetí strany.

Ač není jeho fanoušek, Gilbert připouští, že za vlády Bidenova předchůdce v úřadu, Donalda Trumpa, se mu ekonomická situace zdála lepší. „Myslím, že Trump by odvedl docela dobrou práci, kdyby držel klapačku,“ poukazuje na známou exprezidentovu prostořekost a kontroverzní výroky.

Prezident sklízí v zahraniční chválu za pomoc Ukrajině a Izraeli čelícím vážným bezpečnostním krizím. Někteří američtí daňoví poplatníci si ale nejsou jisti, zda to není na jejich úkor. „Mnoho lidí si mnohem více uvědomuje ekonomickou nespravedlnost. Posílají peníze na Ukrajinu, posílají peníze do Izraele. A my jsme jako zapomenuté nevlastní děti,“ uvádí majitelka firmy z jižního Colorada Stephanie Evansová, pro kterou byl vlivem inflace uplynulý rok byl pro ni mimořádně těžký.

V průzkumu listu The Wall Street Journal 45 procent respondentů z řad voličů demokratů či nezávislých uvedlo, že Bidenova politika jim osobně ublížila nebo na ně neměla žádný vliv. Celkem pak 53 procent všech respondentů uvedlo, že jim Bidenovy politické kroky ublížila a jen 23 procent, že jim jeho politika pomohla. Pohled na Trumpovu éru je podle průzkumu příznivější: 49 procentům všech voličů uvedlo, že jim osobně Trumpova politika pomohla, a jen 37 procentům se za jeho časů kvůli jeho politice dařilo hůře.

I další průzkumy ukazují velkou nespokojenost s prezidentem. Podle stanice CNN registrovaní voliči v Georgii v hypotetickém souboji dvou kandidátů na prezidenta dávají přednost Trumpovi (49 procent) před Bidenem (44 procent). V Michiganu má Trump podporu 50 procent oproti Bidenovým 40 procent. V obou státech přitom Biden ve volbách 2020 zvítězil, v Michiganu navíc s velkým náskokem.

Frustrovaný Biden

Podle listu The Washington Post šéfa Bílého domu rozšířená nepopularita jeho vlády značně frustruje. Před tradičními oslavami Díkuvzdání si podle zdrojů obeznámených s děním pozval své nejbližší poradce do Bílého domu i postěžoval na nízká čísla a stroze se jich dotazoval, co s tím hodlají dělat.

Biden zvláště upozorňoval, že jeho ekonomické poselství mu nepřineslo podporu, i když ekonomika roste a nezaměstnanost klesá. Během Bidenova téměř tříletého působení v úřadu dosáhla inflace 9,1 %, což je nejvyšší hodnota za více než čtyřicet let, ale od té doby klesla na 3,1 %. Za tu dobu zůstávala relativně nízká nezaměstnanost a letos začaly mzdy reálně růst – jejich růst překonal inflaci.

Přesto se to neprojevuje v jeho politické popularitě. Ve svém názorovém článku pro agenturu Bloomberg ekonomický novinář Matthew Yglesias upozorňuje na trend napříč západním světem, kdy řada vlád ve funkci v období 2021/2022, kdy začal výrazný nárůst inflace, nedokáže ve volbách uspět bez ohledu na jejich politickou ideologii či se potýká s vysokou mírou nedůvěry. Podle Yglesiase voliči jednoduše nezapomínají a mstí se politikům za náročnou dobu. Unikají tomu jen ty politické strany či činitelé, kteří nastupují do služby nově.

Bidenovi nepomáhá ani zklamání, které z jeho konkrétních činů cítí jednotlivé skupiny širokého demokratického proudu, které dokázal nasbírat ve volbách 2020. Levicově orientovaní si myslí, že se posunul příliš doprava v migrační politice. Naopak pro centristy není v otázce ochrany hranice dost tvrdý. Mladým liberálním voličům vadí neschopnost prosadit rozsáhlé odpuštění studentských půjček, kterému vystavil stopku Nejvyšší soud, či zmíněná podpora Izraele bombardujícího palestinské Pásmo Gazy po útoku teroristického hnutí Hamás.

„Odcizuje se své mladší základně,“ uvádí čtyřiadvacetiletá manažerka v přepravním skladu Gabrielle Nixonová. Zatímco dříve jej volila, mladí nyní zvažují levicovější kandidáty, například Claudii De la Cruzovou ze Strany socialismu a osvobození.

Biden a vedoucí jeho prezidentské kampaně veřejné průzkumy bagatelizovali a doporučovali svým příznivcům, ať se podle nich neřídí. Podle nich zbývá do voleb ještě rok a nálady voličstva se ještě mohou výrazně změnit.