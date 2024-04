Jak zlepšit sex v dlouhodobém vztahu. Vášeň má zajistit prostý plán

Potkává to i šťastné svazky. Navzdory vzájemné náklonnosti, respektu a lásce po letech vyhasne vášeň. Není to však nevyhnutelné, nemusí to potkat všechny páry. A jde to zvrátit, napravit. Existuje cesta, jak touhu po sexu do vztahu zase pustit. Docela prostá a srozumitelná cesta.