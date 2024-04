Zpívá o kancelářských svorkách i majonéze. Génius se živí hudebním spamem

Jeho koncept je neotřelý. Obvykle se písňové texty nesou na vlnách nadčasových, zobecnělých námětů. Jsou o lásce, o štěstí, o kráse, o nejistotě. O zážitcích, pocitech a třeba i konkrétních příbězích, k nimž se však mohou vztáhnout mnozí. Oslovují dlouhé zástupy myslí a srdcí. A je jich bezpočet.

Matt Farley na to šel dočista obráceně. Ve svých skladbách dumá o tom, že „papír je potřeba po celém úřadu“ či že „barevný papír je vzrušující“. Případně oznamuje: „Do garáže mi narazil muž s pluhem.“ Nebo shovívavě chlácholí: „Občas je OK pokakat se nebo počůrat do kalhot. Nemusíte se kvůli tomu cítit špatně.“