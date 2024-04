Jiří Vondráček sestru Helenu nepoškodil, rozhodl soud. Obžaloby ho zprostil

Třiasedmdesátiletý hudební skladatel Jiří Vondráček měl podle obžaloby přijít před pěti lety s nápadem, jak svou sestru, zpěvačku Helenu Vondráčkovou, jejího manžela Martina Michala a jejich dvě spolupracovnice připravit o peníze.

Státní zástupce tvrdil, že Vondráček navedl svého známého Jana Šinágla, aby vyvedl svůj majetek prostřednictvím dobrovolné dražby a zmařil tak milionové odškodnění, které měl muž podle soudu zaplatit zpěvačce a jejím blízkým za dehonestující články na svém webu. Podle žalobce Vondráček také navedl dalšího známého, aby dražbu připravil a realizoval.

Soudce Miroslav Vobořil dospěl po provedeném dokazování k závěru, že Vondráček pouze seznámil Šinágla s dražebníkem, tím však podle soudu jeho role v celé kauze skončila.

„Nebylo prokázáno, že by věděl o něčem nezákonném, že by znal přesnou situaci, věděl o exekučním řízení, o jakou exekuci jde, jaká povinnost se vymáhá a že by někoho navedl k trestnému činu,“ vysvětlil soudce.

Dobrovolná dražba proběhla přes zákaz

Krajský soud v Praze nařídil v lednu 2017 „občanskému novináři“ Šináglovi předběžným opatřením, ať ze svého webu odstraní některé útočné články vůči Vondráčkové i jejímu manželovi a zdrží se publikování dalších. Žalovaný muž to však nerespektoval. Zpěvačka s manželem proto vymáhali splnění povinnosti prostřednictvím exekutora. Ten následně začal ukládat Šináglovi vysoké pokuty.

Když nezaplacené sankce včetně nákladů dosáhly skoro 800 tisíc korun, chtěl v březnu 2019 exekutor vydražit Šináglův zablokovaný majetek. Muž ho však o několik dní předběhl a prodal ho podle obžaloby v nezákonné dobrovolné dražbě za zhruba čtvrtinu odhadní ceny, konkrétně za milion korun.

Exekutorovi pak sice peníze na úhradu pokut poslal, jenže už mu nezbyly pro Vondráčkovou, Michala a jejich dvě spolupracovnice, kteří na něm později vysoudili kolem milionu korun. Podle toho, co nyní zaznělo u soudu, měli poškozená zpěvačka či její manžel kvůli „zcizení“ Šináglova majetku podat trestní oznámení.

22. února 2024

Jiřího Vondráčka, který má se sestrou Helenou a jejím mužem dlouhodobě napjaté vztahy a podle státního zástupce měl v celé kauze figurovat jako „návodce“, sice kolínský soud ve čtvrtek viny zprostil, další tři obžalované – Jana Šinágla, dražebníka Miloše Horu, který měl nezákonnou akci vymyslet, a jeho známého Leoše Krále, jehož účelově založená společnost Šináglův majetek v dobrovolné dražbě získala, – však potrestal podmíněně odloženými tresty vězení ve výměře od osmi měsíců do jednoho roku. Všem zároveň uložil dvouletou zkušební dobu.

Spokojený? Nejsem, tvrdí Vondráček

Tresty padly za maření úředního rozhodnutí, konkrétně za to, že trojice nerespektovala rozhodnutí soudu i exekutora a Šináglův majetek “odklonila“ přesto, že to bylo zakázáno. Dobrovolná dražba byla později prohlášena za neplatnou.

Všichni obžalovaní před soudem odmítli, že by se dopustili něčeho nezákonného. Obhájci pro ně žádali zproštění obžaloby.

„Nikdy nebylo mým zájmem poškozovat sestru, které si vážím,“ zopakoval v závěrečné řeči Vondráček. Přestože byl ve čtvrtek zproštěn, spokojenost prý necítí. „Od začátku jsem byl nevinný, tady se soudím o blbosti a výmysly. Je pro mě strašné zklamání, že někomu stojí za to mě obžalovávat z něčeho, co jsem neměl spáchat,“ uvedl hudebník.

Spolu s ním soud zprostil poslední z pětice obžalovaných – Johanu Tefrovou, která byla stíhána za účastenství ve formě pomoci, když měla Královi pomáhat se založením společnosti, jíž pak dražebník Hora Šináglův majetek přiklepl. Podle soudu žena nevěděla, že se účastní něčeho trestného.

Král by jediný, kdo se na místě proti rozsudku odvolal. Ostatní odsouzení i žalobce si chtějí tuto možnost ještě promyslet. Rozsudek tak není pravomocný.