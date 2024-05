Mladí rapeři? Nesoudíme hudbu, kterou neposloucháme, říkají Kato s Restem

Jak jste vy dva Adamové dali dohromady pod hlavičkou A) Tým?

Kato: Přišlo to tak nějak samo. Vždycky jsme k sobě měli blízko a známe se z dob, kdy byl Rest nejlepší freestyler u nás – a myslím, že pořád je.

Rest: Už před nějakou dobou jsme spolu nahrávali nějaké skladby, které jsme podepisovali jako A) Tým a říkali jsme si, že bychom z toho někdy mohli udělat celé cédéčko.

Kato: Přesně tak. Říkali jsme si, že bychom mohli někdy v budoucnosti spojit síly ve společném projektu a ta budoucnost je právě teď.

Rest: Jedna z věcí pojmenovaná jako A) Tým už ostatně byla na desce Made In Strašnice Katova projektu Prago Union z roku 2021, jmenuje Pecka s Restem.

Kato: A tehdy už začalo být jasné, že se to stane.

Písničky jste psali společně jako jeden A) Tým?

Rest: Jak které. Některé jsme skládali každý zvlášť, ale část jich vznikla naší vzájemnou spoluprací ve Strojovně (Katovo nahrávací studio – pozn. red.).

Kato: Buď ve Strojovně, nebo prostě jeden z nás vzal beat, který se nám oběma líbil, a provedl výkop. Udělal sloku, druhý se přidal s refrénem a společně jsme to dotáhli do finále. Kdo tu kterou písničku vykopl se pozná podle toho, rapuje v první sloce.

Rest: Což se mě až tak úplně netýká, ale pár prvních výkopů jsem přece jenom provedl.

Měli jste od začátku jasno, jak bude deska znít a o čem budou texty?

Rest: Deska vznikala přirozenou cestou, neměli jsme nějaký „koncept“, kterého bychom se drželi.

Kato: Cíl byl v tomto případě cesta. Užíval jsem si, že spolu natáčíme desku, a neřešil jsem nějaké velké vize nebo struktury.

Vyzkoušeli jste si při práci na desce něco úplně nového?

Kato: Novinkou pro mě byli Restovi pochybní kamarádi, kteří se během nahrávání motali ve Strojovně...

Rest: Což byla úplně nová zkušenost i pro mě – tedy myslím nahrávání ve Strojovně. Občas jsem se tam stavil na hostovačku na desce, ale nikdy jsem tam netrávil tolik času. Kato mě vzal do svého vesmíru a já jsem ho vstřebával.

Kato: Pak se naučil sám zapínat tlačítko nahrávání a už mě k tomu nepotřeboval.

Rest: Nové věci jsou tam určitě pro každého z nás. Vzájemně jsme se hecovali, já jsem se musel naučit psát trochu jinak texty, když už jsem měl možnost dělat s nejlepším textařem v Česku.

Kato: A já jsem se zase musel snažit rapovat trochu moderněji, abych vedle Resta nepůsobil jako nějaký stařík.

Když už jsme u toho, jak nahlížíte na generaci současných mladých raperů, kteří momentálně trhají žebříčky streamů a popularity?

Rest: Je to samozřejmě generační záležitost. Nejde soudit hudbu, kterou neposloucháme, protože už nám není dvacet. Já jsem ve dvaceti taky poslouchal něco jiného než lidi, kterým, stejně jako teď mě, táhlo na čtyřicet. Jsme na úplně jiné vlně, takže mě to nezasahuje. Občas si něco z toho ale poslechnu, třeba mě to i chytne. Rozhodně netvrdím, že všechno, co je o dvacet let mladší než já, nestojí za nic.

Kato: Mohli bychom si říct, co konkrétně se nám na produkci mladých raperů nelíbí, ale je to zbytečné. Přesně jak říká Rest, je to hudba mladých, což my už nejsme. Ale i mezi těmi mladými je spousta talentovaných a čas ukáže, kdo se udrží na špici a kdo ne.

Rest: Deska A) Tým zní tak, jak jsme chtěli aby zněla. Je to zvuk, na kterém jsme vyrůstali a nechtěli jsme na sílu dělat nějaké trapové věci jenom proto, že je taková vlna. Navíc bychom si připadali i sami před sebou trapně.

Kato: Člověk by měl dělat takovou hudbu, kterou by chtěl sám poslouchat. Spousta z těch mladších raperů ve skutečnosti ani hip hop neposlouchá.

Patří podle vás hip hop do velkých hal jako je O2 arena, nebo by si měl pořád zachovávat punc určitého undergroundu?

Rest: Dneska už nejde moc škatulkovat co je a co není ten pravý hip hop. Je to prostě hudba a buď lidi baví tak masově, že interpret naplní O2 arenu, nebo prostě ne. Pochybuju o tom, že my bychom tu arénu vyprodali a nebudeme se o to ani pokoušet.

Kato: Muziku vždycky táhli mladí, bylo to tak už v dobách Chaozzu. Mladí mají nejvíc čas poslouchat hudbu a věnovat se jí. Čím jsi starší, máš času míň a už si mnohem víc vybíráš.

Rest: Rozhodně nejsi v tom módu, že jedeš mejdan a mejdanem a vymetáš koncerty.

Když už padl název Chaozz, vy jste, Adame, tedy Reste, tuhle kapelu poslouchal?

Rest: Samozřejmě, vyrostl jsem na ní. Byl to první rap, který jsem slyšel. Nějaké rapové věci jsem tedy slyšel už předtím, ale neuvědomoval jsem si, že je to rap. A když mi kamarád přinesl první desku Chaozz, totálně mě to vcuclo. A od samého začátku jsem si říkal, že s těmihle lidmi bych někdy strašně rád něco udělal. Bylo mi ale nějakých dvanáct, třináct let, takže to tehdy byly spíš utopické sny. Ale chtěl jsem je poznat, potkat se s nimi.

Kato: A teď toho lituje...

Kdo měl na starosti komiksově zpracovaný booklet alba?

Rest: Katův kamarád z Brna zvaný Optik.

Kato: Velmi talentovaný writer a tatér. Dělal mi obal alba Pohřební hlídka projektu Rigor Mortiz. Od začátku jsme měli jasno v tom, že obal pojmeme komiksově, on už název A) Tým k tomu ostatně svádí. A vzápětí mě napadlo, že by to mohl nakreslit Optik. Poslali jsme mu storyboard, podle kterého maloval a dopadlo to skvěle.

Bude vaše spolupráce pod hlavičkou A) Tým pokračovat?

Rest: Určitě spolu uděláme ještě spoustu dalších věcí. Ve studiu rozhodně a jestli i na koncertech se ještě uvidí. Naplánovali jsme si dva křty, jeden v pražském Lucerna Music Baru, druhý v Brně v Kabinetu múz. A podle zájmu lidí se uvidí, jestli uspořádáme další koncerty.