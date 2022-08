Album jsem pro jistotu dodělal v předvečer narozenin, prozrazuje Kato

Opět na ni nasázel nálož promyšlených, mnohovrstevnatých a zároveň vtipných textů, které bere jako plán, kam by se v následujících letech svého života měl ubírat.

Čím to, že nové album vyšlo už po roce od předchozího Made In Strašnice? Měl jste nějaké silné puzení tvořit a nahrávat?

Hodně mě nakopl nový partnerský vztah – první písničky, které jsem začal na novou desku psát, byly pro ni. Pak jsem zjistil, že mám spoustu nových beatů a zjišťoval jsem, jestli je náhodou nemám čím naplnit. A ukázalo se, že ano. Další věc, která s tím souvisí, je, že mi jako malému klukovi spolužáci ve škole dělali předpovědi, kdy umřu. Dvakrát jim z toho vyšlo, že ve 42 letech, takže jsem si říkal, kdyby náhodou... Master desky jsem dodělal v předvečer 43. narozenin.

Všiml jsem si, že máte na ruce vytetované Made In Strašnice. Zvěčníte si na kůži i název novinky? Pokud se tedy už tak nestalo.

Zatím ne, ale chtěl bych vysvětlit, že Made In Strašnice jsem na ruce měl ještě dřív, než se z toho stal titul toho alba. Jsem ze Strašnic, čili je jasné, proč jsem si to nechal udělat. A jednou se mě na jedné akci zeptal kamarád, jestli je to název nové desky. Proč vlastně ne, řekl jsem si. Jinak mám vytetované tituly alb Smrt žije a Dezorient Express, tady mám Rigor Mortiz (název jednoho z Dephových hudebních projektů - pozn. red.). Důležitější nahrávky si do kůže vyrývat nechám a uvidím, jestli se téhle taky dostane té cti.

Slogan Příduhned k vám každopádně pasuje, nebo už se vaše proslulá nedochvilnost zlepšila?

Už snad ano, snažím se to hlídat. Neschopnost přijít včas ale ke mně patří, to je fakt. A tím, že jsem takhle pojmenoval album, jsem chtěl dát najevo, že si to uvědomuju.

Chápu správně, že je novinka, stejně jako předchozí, svázaná určitým textovým konceptem?

Dá se to tak říct. Píšu hodně osobní texty, ale není to tak, že bych rapoval o sobě stylem kdo jsem, ale spíš kdo bych chtěl být. Je to takový plán do budoucna, než přijde další deska. Takže jsou to určité milníky na vytýčené trase životem.

Odkud pocházejí samply s úryvky dialogů? Přiznám se, že jsem rozklíčoval jenom medvědy od Kolína.

Animovaný seriál Griffinovi a pak nějaké hlášky psa Scoobyho. Tentokrát jsem tolik nešel po výrocích z českých filmů, hned v úvodu je úryvek z britského filmu Útok na věžák, kde parta teenagerů bojuje s invazí mimozemšťanů. Šel jsem hlavně po významu slov.

Desky Prago Union jsou hlavně vaším dílem, hudebně i textově. Máte někoho, kdo je vám při skládání konzultantem a třeba i oponentem?

Při tvorbě každé desky mám kolem sebe okruh lidí, kterým to neustále cpu. Nejsou z hudební branže, ale budou pak výsledek poslouchat, takže mě zajímají jejich reakce a připomínky. Písničky nechávám až do poslední chvíle otevřené a neustále na nich něco dělám. Pak se samozřejmě radím s klukama z kapely, ale tam jde čistě o hudební stránku věci.

Neláká vás vyzkoušet si po letech v branži nějaký zcela nový styl? Přijít s něčím nečekaným?

Takhle razantně asi ne, ale snažím se do své hudby implementovat prvky z jiných žánrů. Někdy víc, někdy míň. Nutkání uhnout úplně pryč nemám, ale občas někde někomu zahostuju nebo udělám remix. Možná bych se na tom ale do budoucna zamyslet mohl.

Prago Union měli vždycky nápadité klipy, připravujete nějaký k novince?

Pomalu ale jistě. Chtěl bych ho udělat animovaný, zcela ve vlastní režii a sháním partu lidí, která by to toho šla za peníze, které k tomu mám k dispozici. Doufám, že to klapne.