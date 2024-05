Soudy v Česku nepracují. Drtivá většina úředníků stávkuje za lepší mzdy

Justice v Česku se bude celou středu potýkat s nebývalým ochromením. Do stávky vstoupí podle odhadů justičních odborů přes 90 procent z 9 500 zaměstnanců všech soudů. Nezapojí se pouze Ústavní soud, přestože stávku podporuje.

„Máme soudy, kde stávkují úplně všichni vyjma soudců, kteří ze zákona stávkovat nesmějí. Jinde se část lidí nezapojí. Ale z předběžných přehledů je to téměř plošně od 90 do 99 procent zaměstnanců soudů, kteří stávku podporují a do práce nepřijdou,“ vyčíslila pro iDNES.cz předačka justičních odborů Anna Pospíšilová.

Lidé dnes nepochodí například na podatelnách či informačních centrech, nebudou moci nahlížet do spisů. A pokud se účastní konkrétního řízení, které mělo naplánované líčení i na dnešek, s největší pravděpodobností bylo zrušeno. Informace o tom by lidé už měli mít ve své poště, případně soudy rozpisy zrušených jednání vyvěšují na svých webových stránkách.

Jednání se odročují na neurčito

„Budova soudu zavřena nebude, bude však z velké části omezen jeho provoz. Uzavřena bude fyzická i elektronická podatelna, rovněž nebude umožňováno nahlížení do spisů,“ popsal mluvčí Vrchního soudu v Praze Vít Tomáš.

„Dochází k většinovému odročení jednání. Odročeny byly všechny civilní věci a většina trestních věcí s výjimkou dvou případů, kde soud musí rozhodnout bezodkladně. Insolvenční jednání odročována nebyla, jelikož k jejich průběhu není nutná účast protokolujících úřednic,“ doplnil Tomáš.

Na Krajském soudě v Brně stávkuje 308 lidí. „Rušila se trestní líčení, ale i ta na úseku správním. Na jednotlivých úsecích jde o jednotky až desítku případů. Soud otevřený bude, ale lidé na něm prakticky nic nezařídí,“ řekla mluvčí Klára Belkovová.

Podle soudů, které redakce iDNES.cz oslovila, aktuálně není možné odhadnout, za jak dlouho bude znám náhradní termín líčení. Vše závisí na individuálních rozvrzích soudců a obsazenosti jednacích místností. Může jít o týdny až měsíce. Zvlášť v těch případech, kde není stanoven jiný termín líčení než středa 29. května. Termíny se budou hledat v následujících dnech.

Půjde o největší stávku v justici?

Soudní zaměstnanci stávkují velmi zřídka. Naposledy se zapojili v roce 2010 do celorepublikové prosincové stávky proti škrtům vlády Petra Nečase. Tehdy se třeba v Ostravě rozhodlo stávkovat na 200 zapisovatelek, přidaly se i ty z Prahy. Tak masovou stávku, s jakou odboráři dnes počítají, Česko nepamatuje.

Odboráři požadují zvýšení platů o 15 procent nebo v průměru čtyři tisíce korun. Platy na administrativních a dalších nesoudcovských pozicích se pohybují v rozmezí 17 tisíc korun, což je méně než je minimální mzda, až do 40 tisíc korun hrubého. Na nejvyšší výplatu ale dosáhne jen zlomek nejvyšších úředníků.

Odborový svaz vyhlásil výstražnou stávku minulý týden po jednání s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem (ODS), požaduje také diskusi o vytvoření nových platových tabulek pouze pro justici, které budou oddělené od tabulek ostatních státních zaměstnanců.

Ministerstvo spravedlnosti vyšlo odborářům vstříc právě v požadavku na tvorbu nových tabulek. První jednání speciální pracovní skupiny, která bude tabulky vytvářet, je podle mluvčího Vladimíra Řepky naplánované už na začátek června.

Platy má v rukou ministerstvo financí, to však podle dřívějších vyjádření bude o přidání peněz do jednotlivých resortů jednat s celou vládou až počátkem druhé poloviny roku.