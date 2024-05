I o devadesátkách kolují mýty. Hudební publicista Diestler o proměně popmusic

V souvislosti s devadesátkami se kromě svobody nejčastěji skloňuje euforie. Z čeho jste ji tehdy jako hudební fanoušek pociťoval?

Jako první bych asi zmínil koncerty zahraničních kapel. Vždyť kolik tady do roku 1989 bylo skupin, které za něco stály? Daly by se spočítat na prstech obou rukou. Hráli tady Depeche Mode, UB40 nebo Wedding Present, zato od roku 1990 jako by se s kapelami roztrhl pytel. Měl jsem to štěstí, že jsem psal pro fanzin (fanouškovský magazín, pozn. red.) Rock Report, později mě draftovali do Rock & Popu, takže jsem najednou mohl na ty koncerty chodit a taky o nich psát! Dodneška si pamatuju asi ten první větší. Od podzimu 1990 jsem studoval historii a archivnictví, a když jsem na konci června 1991 udělal zkoušku ze starověku, šel jsem si do takového stánku na Karlově náměstí za odměnu koupit lístek na Jethro Tull. Těch koncertů, co mě zeuforizovaly, byla spousta. Zrovna včera jsme se s kamarádem bavili o Levellers v Edenu v roce 1993. To byl úplně neuvěřitelný koncert, kdy jsem si myslel, že ta kapela ten sál roztrhá. Další mimořádně dobrý koncert byla Patti Smith v „Pakulu“ (Paláci kultury, pozn. red.) v roce 1996…

Role hitparád už není tak významná, dnes není důležité, kolik se čeho prodá, ale jsou důležité kliky a zhlédnutí na YouTube.