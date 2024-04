Havel říkal, že ho můžu natáčet klidně i ve sprše, vzpomíná dokumentarista

Petr Jančárek. Taková příležitost je snem každého dokumentaristy! Díky tomu, že mohl strávit stovky hodin v blízkosti Václava Havla, pořídil ojedinělé záběry z posledních tří let jeho života. Bývalého prezidenta doprovázel na pozoruhodných setkáních doma i ve světě, zaznamenal jeho odcházení. Dokument nyní vstupuje do kin. | foto: Michal Sváček , MAFRA

Taková příležitost je snem každého dokumentaristy. Díky tomu, že Petr Jančárek mohl strávit stovky hodin v blízkosti Václava Havla, pořídil ojedinělé záběry z posledních tří let jeho života. Bývalého prezidenta doprovázel na pozoruhodných setkáních doma i ve světě, zaznamenal jeho odcházení. Režisér v rozhovoru nechává nahlédnout i do zákulisí dokumentu, který nyní vstupuje do kin.