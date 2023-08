Dělilo je téměř 50 let, spojila láska. Až teď mám sílu o tom mluvit, říká zpěvačka

V současnosti Zázvůrková nezahálí – koncertuje, nedávno dokončila hudbu k novému filmu Můžem i s mužem, chystá novou desku a do světa vyslala novou písničku, jejímž názvem je motto její předloni zesnulé blízké přítelkyně herečky Hany Maciuchové: Věřím v brzké lepší příští.

Sedíme v kavárně nad Národní třídou. Je to rok, co jste kousek odsud měla nehodu. Co se tehdy stalo?

Vlastně nevím. Byla jsem v šoku a mám z toho v paměti jen zlomky. Večer po představení jsem vezla kolegyni na své Vespě (italský skútr, pozn. red.). Jenže byla namoklá silnice. Dojela jsem k Národnímu divadlu, odbočovala doleva. Střih. Zbytek si nepamatuji. Z vyprávění vím, že přímo u divadla došlo ke střetu s autem. A pak si vybavuji, jak ležím na kolejích a jenom vidím, jak hlouček lidí běhá kolem mě a nějaký člověk říká: „Nehýbejte s ní!“ Necítila jsem nohy a modlila se za ně. Přijela záchranka, pamatuji si na dva empatické záchranáře, kteří mi pomohli především psychicky. Na to nikdy nezapomenu. Odvezli mě do Motola, pak se o mě starali rodiče. Měla jsem zlomený krční obratel, zlomenou nohu a celkově to byla velmi bolestivá zkušenost.