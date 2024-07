Herectví bychom si nechali až na večer po práci, říkají „Formanova dvojčata“

Matyáš Třískala o divadle i mazánkovi

DIVADLO, NEBO NATÁČENÍ

Pro mě je zábavnější divadlo, protože představení se hraje víckrát a taky koukají diváci a reagují. Když něco vtipného řeknete a oni se smějí, je to krásný pocit, mám ho rád. Natáčel jsem v televizi Malou velkou ligu, suprový seriál. Ale potom mi bylo hrozně líto, když natáčení skončilo a já už všechny ty lidi nikdy neviděl. Přitom by mě to bavilo hrát pořád dokola.

Matyáš Třískala Matyáš a Zdeněk Třískalovi S bratrem hrají na letní scéně Musea Kampa v inscenaci Forman dvojčata slavného režiséra. Se Zdeňkem už vystupovali i v muzikálech. Zahrál si taky v seriálu Malá velká liga. V červnu ukončil na pražské Základní škole Švehlova pátou třídu se samými jedničkami, po prázdninách nastoupí na osmileté gymnázium Jana Keplera.

JAK SE UČÍM NAZPAMĚŤ

Nevím, čím to je, ale mám na to nějaký přirozený talent. Ani básničky se nemusím učit. Přijdu do třídy, poslechnu si básničku, kterou přede mnou řekli dva spolužáci, a hned ji umím. V pohodě ji odrecituju a mám jedničku. Takhle to dělám pokaždé.

JÁ A DIVADELNÍ TEXT

Nebojím se, že bych ho zapomněl. Umím nejen svůj, ale i dialogy ostatních, co jsou se mnou na jevišti. Opravdu, jak to poslouchám, znám všechno nazpaměť. Představení Forman bych mohl hrát sám jako monodrama, jen bych se musel rychle převlékat.

KOHO HRAJU RADŠI

Ve druhé části představení máme role Formanových dvojčat, ale v té první hrajeme různé kluky, kteří se motali kolem malého Miloše Formana. Já hraju třeba i Vaška Havla, a to se mi líbí víc, protože mám větší množství textu a jsem na jevišti déle.

JAK NÁS CHVÁLÍ MAMINKA

Po premiéře nám řekla, že jsme výborní.

(Zdeněk: Asi byla dojatá, ale nebrečela, i když šťastná byla určitě.)

A po premiéře byl velikánský raut se spoustou jídla a velkým dortem.

(Zdeněk: Já si dort nedal, ale měli pizzu a ta mi chutnala.)

KOLIK TOHO ODEHRAJEME

Začali jsme už v červnu, to jsme přicházeli domů hodně pozdě. Ráno jsme šli do školy o hodinu nebo o dvě později. A když byla premiéra, přišli jsme až ve tři ráno, to jsme školu vynechali úplně. Teď o prázdninách hrajeme jeden týden a druhý máme volno, místo nás hraje druhé klukovské obsazení.

KDO JE DOMA MAZÁNEK

On! (ukazuje se smíchem na mladšího bratra) Máma mu hodně nadržuje. Brácha něco provede a vždycky to schytám já. Třeba mě nakopne, já do něj strčím a máma se zlobí na mě, protože on na ni udělá smutná očička.

(Zdeněk přikyvuje: Tak nějak to asi je.)

CO ZE MĚ BUDE

Nevím, jestli se ta práce nějak přesně jmenuje, ale rád bych vymýšlel a programoval roboty. Sestrojil bych nějaký model, který by dělal něco, co bude potřebné a užitečné. Herectví bych si nechal až na večer po práci.

Zdeněk Třískala o Formanovi i kamarádech

PROČ NÁS S BRÁCHOU OBSADILI

Najednou nám z divadla zavolali, tedy nevolali nám, ale mámě, a chtěli nás do chystaného představení. Hrozně potřebovali herecká dvojčata, tak se ptali v České televizi. Sice je neměli, ale řekli jim, že vědí o dvou bratrech, kteří jsou si hrozně podobní a jsou stejně velcí. Tak nás vzali bez konkurzu.

Zdeněk Třískala Zdeněk a Matyáš Třískalovi Účinkuje v představení Forman, a přestože je skoro o dva roky mladší než bratr, všichni věří, že jsou dvojčata. Oba chodí do hudebky, on se učí na cello, Matyáš na kytaru, taky zpívají ve sboru. A oba hrají házenou a basketbal. „Nehnou se od sebe, všude chodí spolu,“ usmívá se jejich maminka. Doma mají ještě třináctiletou sestru Alenu.

JAK PROBÍHÁ PŘEDSTAVENÍ

Na začátku jsme s bráchou na jevišti docela hodně, uprostřed tam jsou spíš dospěláci a my máme asi dvě hodiny pauzu. Ale ke konci už jsme na scéně zas.

KDY JE TO NEJHEZČÍ

Při děkovačce, na tu se s Matym vždycky těšíme! Diváci tleskají, jsou úplně šťastní a to je moc krásný pocit. Všichni, na jevišti i v hledišti, jsou hrozně šťastní. Navíc nám do toho hraje suprová muzika.

KOMU SVĚŘILI PREMIÉRU

Byly dvě a obě jsme hráli my s Matym. Režisérka rozhodla, že premiéry nechá nám, tak jsme to vzali. Lidi nám říkají, že jsme lepší než ta druhá klukovská dvojice. Já je ale viděl a myslím, že jsou taky dobří.

(Matyáš: Podle mě to hrajeme hezky, máme vychytané některé momenty, kdy neděláme jenom to, co je zadané, ale předvedeme i něco navíc.)

KDO BYL MILOŠ FORMAN

Režisér, který natáčel filmy. Třeba Přelet nad kukaččím hnízdem, Taking Off, Vlasy, Amadeus... Byl dobrý, my toho viděli asi polovinu. Nejvíc si pamatuju scénu, jak jeden velký indián zvedl nějaký mramorový sloup a vyhodil ho z okna. Hlavní herec to chtěl taky udělat, ale nedokázal to, tak řekl: Aspoň jsem to zkusil.

(Matyáš: To bylo v Přeletu nad kukaččím hnízdem.)

S KÝM NA KAMPĚ KAMARÁDÍM

Jmenuje se Adam, ale příjmení nevím, hraje mladého Ivana Passera.

(Matyáš: Jo, Adam Kralovič, náš kamarád.)

V hlavní roli se střídají Patrik Děrgel a Marek Adamczyk, my víc kamarádíme s Patrikem, je hodný. Adamczyk si nás moc nevšímá.

(Matyáš: Patrik se s námi baví, zato Adamczykovi jako by spíš bylo jedno, že tam jsme.)

KDY SE S BRATREM PEREME

My se spolu moc nepereme. Máme se rádi a jsme na sebe hodní.

MOJE BUDOUCÍ POVOLÁNÍ

Herectví bych chtěl jako koníček a jednou bych byl rád pilotem záchranářského vrtulníku. A kdyby mi to nevyšlo, přál bych si být klempířem. Kamarádka mojí mámy říkala, že klempíř hodně vydělává. A taky proto, že mám rád venkovní práce a klempíř prý třeba opravuje střechu. Aspoň si myslím. Jestli ne, tak to klidně vystřihněte.