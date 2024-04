Kde budeme hrát? Populární Dejvické divadlo hledá útočiště

„Naše domovská scéna v Dejvicích projde rekonstrukcí za účelem rozšíření hlediště a zvýšení diváckého komfortu. Hledáme místo, ve kterém budeme hrát v sezoně 2025/2026. Jsme připraveni postavit ‚provizorní divadlo‘. Pokud víte o nevyužívaném prostoru v Praze, který splňuje základní technické požadavky, napište nám,“ uvedlo divadlo na Facebooku.

Konkrétně se jedná o období od května 2025 do června 2026. Prostor by měl splňovat požadavky minimálně pět metrů na výšku a alespoň 700 metrů čtverečních. Lidé začali okamžitě souboru navrhovat místa, kde by své oblíbené herce rádi viděli. Často se však jedná o prostory, které mají svůj vlastní kulturní program. Dejvické divadlo hledá azyl, kde bude moci hrát celoročně, a to bez ohledu na někoho jiného.

Jak uvedla ČTK, plánovaná rekonstrukce a přístavba Dejvického divadla by měla rozšířit kapacitu hlediště o zhruba padesát míst. V plánu je totiž přístavba směrem do dvorního traktu budovy, v níž divadlo sídlí. Právě sem totiž stavebníci posunou jeviště. Součástí je i oprava zázemí, technologického vybavení nebo vzduchotechniky. Odhadované náklady jsou zhruba 50 milionů korun.

Dejvické divadlo sídlící v Zelené ulici na Praze 6 patří dlouhodobě mezi nejvyhledávanější a nejnavštěvovanější česká divadla. První představení se v něm odehrálo 14. října 1992, status profesionálního divadla má od roku 1993. Za svou existenci se stalo šestkrát divadlem roku, jeho inscenace i jednotliví umělci získali i další významná ocenění. Mezi přední tváře souboru patří Ivan Trojan, Martin Myšička, Martha Issová, Miroslav Krobot, Václav Neužil, Jaroslav Plesl, Pavel Šimčík a mnoho dalších. Vedení scény se od ledna chopil Lukáš Průdek, dlouholetý šéf Jihočeského divadla.

Zatím poslední novinkou Dejvického divadla je groteskní satira Ztratili jsme Stalina v režii Michala Vajdičky. Už v pátek 19. dubna bude mít ovšem premiéru hostující novinka Žáby, kde se v autorské režii Petra Zelenky mohou diváci těšit na herecké sólo Ivana Trojana.