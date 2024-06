OBRAZEM: Dechberoucí luxus i sardinky ve dvou patrech. Jaká je budoucnost létání

Designéři se předhánějí v návrzích, jak by mohlo už za pár let vypadat létání. Ty nejlepší náměty si jako každý rok rozebraly ceny Crystal Cabin Awards. Do užšího výběru pronikla i studie čínské společnosti Ameco, která počítá s tím, že by se v letadle mohly sedačky otočit a vytvořit „hnízdo“ pro rodinu nebo obchodní partnery.