Smetanovy sny a Ogounovo svědomí. Vše nečekaně propojí nadžánrový projekt

Dvě stě let od narození Bedřicha Smetany, sto let od narození choreografa Luboše Ogouna a taktéž dvacet let fungování spolku ProART. Všechna tato tři výročí spojuje do dvoudílného komponovaného večera nadžánrový divadelní projekt Sny_Svědomí, který se v úterý poprvé představí v Praze.

První část večera (Sny) vychází ze stejnojmenného Smetanova klavírního cyklu, který zde zazní živě doplněn o současnou hudbu skladatelky Beaty Hlavenkové. Druhá část (Svědomí) pak nabídne choreografii reflektující život a dílo Luboše Ogouna. Jeho více než padesát let stará choreografie zde poslouží k moderní tvorbě v podání Martina Dvořáka a emeritních sólistek brněnského Národního divadla.

„Ve své práci se zaměřuji na propojování žánrů už dvacet let,“ předesílá autor projektu a ústřední postava spolku ProART Martin Dvořák. „Právě ve Svědomí jsem například chtěl propojit amatérskou scénu s tou profesionální. Studenti taneční konzervatoře proto spolupracují s plně profesionálními tanečníky. A současně je to propojení mezigenerační, od dětí až po osmdesátiletou balerínu. Tyto dva aspekty mne na projektu zajímaly,“ popisuje tanečník a choreograf s dlouholetými zkušenostmi z předních evropských scén.

Dramaturgicky pak Dvořák reagoval na aktuální Rok české hudby a výročí, která nabízí. „Bedřicha Smetanu není třeba zmiňovat. Profesně mne ale lákalo upozornit taktéž na Luboše Ogouna, který by se letos dožil sta let. Je to netradiční spojení, ale zapadá do sebe v kontextu propojování generací tanečníků,“ přemýšlí tvůrce, který se ve svém uměleckém dialogu s dílem Luboše Ogouna rozhodl míchat taneční styly. „Od baletu, přes jazz, street dance a zábavní průmysl až po lidovky. Prostě se snažím propojit co nejvíce témat, co se mi nabízí,“ shrnuje.

Jak již vyplynulo výše, název Sny_Svědomí odkazuje ke Smetanovu klavírnímu cyklu Sny. Dále taktéž k významnému Ogounovu počinu ze 60. let. „Toto Ogounovo dílo neslo tři názvy, pokaždé jiný. Buď to byla Hirošima, nebo Svědomí, nebo Rozkaz. Tento půlhodinový balet reagoval na shození atomové bomby na Hirošimu. A já jsem byl před čtyřiadvaceti lety právě za postavu Svědomí nominován na Cenu Thálie, je to tedy pro mne jakési uzavření kruhu,“ vysvětluje Dvořák.

Projekt Sny_Svědomí měl premiéru v Brně, v Praze se dočká uvedení v Českém muzeu hudby a to 28. května a následně 25. června. „V létě pak budeme uvádět Sny v rámci našeho festivalu ProART po různých městech,“ hlásí Dvořák. Dojde například na Jičín, Slavonice, ale opět i na Prahu, kde se bude hrát v areálu Werichovy vily. „Pak budeme pokračovat i na podzim,“ naznačuje oceňovaný choreograf.

Dvořákův ProART vedle aktuálního projektu uvádí dalších šest představení, která se zabývají dalšími osobnostmi české i světové kultury. Více prozradí už jejich samotné názvy: Chopin_Sandová: milostné preludium, Haas_Dny po slávě či Reynek_Renaud. „Na podzim budeme mít ještě premiéru k Roku české hudby nazvanou Tmavomodrý Ježek, která reaguje na dílo a osobnost Jaroslava Ježka,“ dodává Martin Dvořák.