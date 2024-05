A motocyklová stěna smrti je zpět. Blíží se festival bratří Formanů

Sedmý ročník festivalu ARENA se koná mezi 24. květnem a 1. červnem. Letos na obou březích Vltavy, diváci tak mohou dorazit jednak do smíchovského ERPET Centra a dále i na loď Tajemství kotvící naproti na Náplavce u Rašínova nábřeží.

V rámci programu se u nás premiérově představí francouzští Le P’tit Cirk se svou inscenací Les Dodos a taktéž společnost La Frontera s představením Searching for John. Francouzský soubor My!Laika doveze hned dva kusy: show La Soirée a Winter.

Po loňském úspěchu se do programové sestavy znovu dostala i motocyklová stěna smrti (Le Mur de la Mort). Za „dost šílenou divočinu“ ji už loni v rozhovoru pro iDNES.cz označoval Matěj Forman. „Atrakce, kterou provozovali blázni a nadšenci, co uměli na motorkách jezdit po kolmé stěně. Brácha je z nich úplně nadšený. Bude to opravdová esence motorkářství a rockerského stylu života. Jsou to lidé, co si na to nehrají, ve vzduchu bude smrdět kerosin a oni budou nejspíš vonět motorovým olejem. Divák doslova ucítí fyzickou přítomnost motorů,“ lákal na představení, které nakonec loni sklidilo takový úspěch, že do Prahy dorazí znovu.

Na lodi Tajemství budou i letos představení mladých umělců či představení pro děti. Na několik repríz se vrátí strukturovaná improvizace Ponorka souboru My kluci, co spolu chodíme. Děti se mohou těšit na loutkové i klasické pohádky a příznivci Divadla bratří Formanů jistě uvítají výpravné divadelní představení Aladin.

„Spolu s dobrým jídlem a pitím si návštěvníci mohou kousek od Vltavy vychutnat mnohdy již zapomenutou atmosféru cirkusových poutí a vstoupit do magického světa kočovného divadla, nového cirkusu a světské zábavy,“ láká za pořadatele Petr Forman. „Pár kroků od centra Prahy se ocitnou přímo uprostřed dění mezi pěti stany, kde i díky přírodní tribuně nad areálem mohou pozorovat život kočovných cirkusů zpovzdálí. I pro tuto málokde viděnou atmosféru jsme se rozhodli opět využít ERPET Centra,“ dodává.

Hudebním vyvrcholením festivalu bude koncert sólistů známého gospelového sboru Jeremy Winston Chorale s názvem Blues Brothers ve spolupráci s ČNSO a The Loop Jazz Orchestra. Vstup do areálu festivalu je opět zdarma.