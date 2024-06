Zkus obec Kuks. Víkend bude plný loutek, řemesel i otevřených dílen

Není těžké stát se kukským patriotem, zvlášť když to máte v rodině. Kateřina Bohadlová, italianistka a germanistka, je ředitelkou ceněného divadla Geisslers Hofcomoedianten a působí ve vedení spolku, který okolo barokního hospitálu provozuje od roku 2020 Galerii loutek Jiřího Nachlingera s interaktivní expozicí a pořádá multižánrový festival barokního a barokem inspirovaného umění Theatrum Kuks.

Od roku 2022 přidali také Malou loutkovou inventuru – festival nového loutkového divadla, jehož 3. ročník se na Kuksu právě chystá.

„Loutkové divadlo není jen pro děti. Náš festival, který pořádá Theatrum Kuks v koprodukci s Novou sítí, myslí i na dospělé. Zahajovacím představením bude v pátek v 19 hodin loutková Pitva. Sama jsem zvědavá, co se skrývá v útrobách loutky, jestli má nějaké orgány a třeba i duši,“ zve Kateřina Bohadlová.

Kuks objevila díky rodičům, kteří tu před více než 20 lety koupili poslední budovu z komplexu zaniklého kukského zámku – kuchyni. Její táta, muzikolog Stanislav Bohadlo, oživuje kukské údolí všelijakými kulturními a uměleckými aktivitami – založil festival Theatrum Kuks, Rentzovo muzeum barokního tisku a také repliku Šporkova divadla.

„Stodolu pod vinohradem přestavěl táta na dnešní Comoedien-Haus, který připomíná původní Šporkovo divadlo z roku 1702 a od počátku nám sloužil jako domovská scéna Geisslerů a jedna z festivalových scén. Další význam získal jako domov pro stálou expozici Galerie loutek,“ říká divadelnice.

Kdysi se tu hrálo o italském Kašpárkovi

Také Malá loutková inventura přímo reaguje na kukské loutkářské dějiny. Nejstarší dochovaná zmínka o provozování divadla v Kuksu spadá již do roku 1697.

„Vystupujícím umělcem byl tehdy loutkář J. Ch. Neumann, který přivezl představení o Polizinellovi – takovém italském Kašpárkovi. Naším cílem je také upozornit na to, že české loutkářství je od roku 2016 součástí nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Jsme přesvědčeni, že loutkové divadlo není jen zábava pro děti, ale umělecká forma, která invenčně reaguje na svět kolem nás,“ tvrdí.

„Všechny naše kukské aktivity včetně Geisslerů označujeme jako #novebaroko – umění, které v duchu barokní filozofie propojuje staré s novým, vysoké s nízkým, život a smrt. A takový je i samotný Kuks – jako alegorie světa,“ míní divadelnice.

Ožívá 50 marionet

Malá loutková inventura je víkendový festival pro děti i dospělé. Program nabídne netradiční inscenace z celé republiky, které vznikly v loňském roce.

„Vedle představení je součástí audio-vizuální prohlídka stálé expozice padesáti marionet z dílny Jiřího Nachlingera – Theatrum mundi Kuks. Loutky inspirované Braunovými sochami, uspořádané do tematických cyklů, ožívají před očima návštěvníka díky speciální technologii binaurálního zvuku a hlasů herců. Je to naprosto fascinující iluze prostorového zvuku. Loutky jako by si povídaly, hýbaly se, přibližovaly se k nám či odcházely. Je to nevídaný zážitek na 40 minut, vždy jen pro 4 návštěvníky od 10 let, loutky a sluchátka,“ vysvětluje pořadatelka.

Časy prohlídek lze rezervovat na webu galerieloutekkuks.cz nebo telefonicky. Theatrum mundi Kuks lze navštívit od června do září.

Invaze odpadků i běloruská pohádka

Letos na inventuru dorazí do Kuksu běloruský soubor Dům snů, který uvede tradiční běloruské skříňové divadlo Batlejka. Je to populární forma lidového loutkového divadla, jehož tradice sahá až do 16. století.

„Dále uvedeme divadlo Musaši Entertainment Company s pohádkou Fabula Sylvestri. Ta nás zavede do každodenního rituálu lesních obyvatel, kteří bojují s invazí odpadků. Soubor je výjimečný krásnými loutkami z přírodnin a poetickými příběhy. Večer zahraje také loutkovou inscenaci Esej o světle, ve které se světlo stává protagonistou děje. Jde o experimentální loutkovou inscenaci z dějin světla pro dospělé diváky. Protagonistou je totiž světlo, bez kterého by divadlo, ani to loutkové, často nefungovalo nebo nemělo ten správný efekt. Dějiny světla a jeho roli ztvární zkušení loutkáři z Musaši Entertainment Company,“ zve Kateřina Bohadlová.

Většina produkce bude v Galerii loutek, ale v sobotu odpoledne přijede soubor Fras a zahraje představení Všechno nejlepší v zahradě Rentzova muzea. Tři příběhy pro rodinné publikum jsou trojitou narozeninovou oslavou.

Prohlídky lázeňského břehu

Dojde i na den otevřených dveří všelijakých ateliérů a dílen, které se nacházejí na břehu, kde míval hrabě Špork své lázně a zámek.

„Letos dochází k několika synergiím, které mi dělají radost. V sobotu se náš program prolne s prvním ročníkem akce Zkus obec Kuks pořádané Centrálou cestovního ruchu Královéhradeckého kraje ve spolupráci s místními řemeslníky, umělci a provozovateli kulturních institucí. Cílem je poukázat na to, že Kuks není jen hospitál, ale také obec, ve které žijí a tvoří lidé,“ říká Kateřina Bohadlová.

„Návštěvníci nahlédnou do dílen, ateliérů, zákulisí či kuchyní a vyzkouší si všelijaká řemesla. Malé loutkové inventuře přispíváme řezbářským a knihařským workshopem. Programem v zahradě se připojujeme i k akci Víkend otevřených zahrad a již podruhé spolupracujeme se vzdělávací loutkářskou konzervatoří. Do otevřených dveří se zapojí informační centrum prohlídkami lázeňského břehu Kuksu, Muzeum veteránů, Galerie U Zlatého slunce, Lori café, ale také třeba místní hasiči nebo výrobna ponožek,“ zve organizátorka.

Otevřeno bude po celou sobotu od 10 do 17 hodin. „Malá loutková inventura zahájí letní sezonu, v níž bude možné vždy od pátku do neděle zažít audio-vizuální prohlídku Theatrum mundi Kuks. V červnu zamíří do Galerie loutek základní školy a dětské skupiny, aby zhlédly představení O původu Kuksu. Představení jedné herečky a mnoha loutek bylo připraveno přímo na míru Galerii loutek a přiblíží barokní klenot zážitkovou formou. Na ně naváže i prohlídka loutek a vědomostní hra. Na červen máme ještě volné termíny, přitom program je vhodný pro školní výlety. Dá se kombinovat také s návštěvou hospitálu nebo Braunova Betléma,“ nabízí Kateřina Bohadlová.

Od 21. do 25. srpna dojde na 23. ročník multižánrového festivalu Theatrum Kuks, tématem bude tentokrát alchymie.