Oko tygra? Krize středního věku u mne rezonovala už zamlada, hlásí Němec

Koho v novince Oko tygra hrajete?

Představuji zde tu jedinou postavu, která se potácí po jevišti. Jmenuje se Markus Malin, což je takový – řekněme – jednodušší extrovertní chlap, který zřejmě prožívá jakousi krizi středního věku a vehementně se jí brání. Navíc trpí určitým komplexem méněcennosti, protože se mu před dvaceti lety podařilo klofnout tu největší krásku, takzvaně z první ligy. Do života se mu ovšem přimotá mladá fyzioterapeutka a on, ač se brání, tomuto opojení podlehne. Následně je vyobcován z VIP sektoru, kam se díky rodině své manželky dostal, a najednou zažívá strmý pád.

Máme ho ale rádi, protože s takovou upřímnou „hříběcí“ radostí a bodrostí čelí všem těmto nástrahám života.

Je krize středního věku nějaké současné téma i pro vás? Proč vás Oko tygra oslovilo?

Oslovila mne na tom skutečnost, že na zájezdy po republice budu jezdit sám v autě, budu poslouchat hudbu a podcasty. Někam přijedu, sám si to odehraju, pojedu zpátky a opět budu chvilku sám. Jinak formát monodramatu je samozřejmě smrt, osmadvacet A4 textu a nikdo vám nepomůže. Řízená sebevražda. Ale nějak to přišlo v takové fázi, kdy jsem toho měl tolik, že mne lákala představa, že jedu v autě a je mi hezky. To rozhodlo.

A ta krize středního věku?

Tak to je téma, které samozřejmě rezonuje. Ale já mám osobně pocit, že u mne rezonuje už od mlada, není to tedy nic nového. Vlastně doufám, že už ji mám za sebou.

Přináší představení nějaký návod, jak se s touto krizí vyrovnat?

Návod určitě nepřináší, ale přináší úlevu, že v tom nejste sám. Forma tohoto sdělení je smířlivá. Naše komedie je vlastně i taková moralita s pohádkovým koncem, kde bude zlo potrestáno a dobro zvítězí. Nejde tedy o žádné existenciální drama, můj hrdina rozhodně není intelektuál, který by rozjímal nad horizontálou a vertikálou života. Je to jednoduchý chlap z masa a kostí.

Je to vaše premiéra v tomto formátu?

Monodrama jsem ještě nehrál, ale dost jsem jich režíroval. Mám tedy zkušenost z druhého břehu. Jinak kouzlo monodramatu spočívá v tom, že jako divák jednak sledujete herce na jevišti a dále si v hlavě zhmotňujete události, co vám vypráví. Je to tedy divadlo i literatura dohromady, královská disciplína.

Proč se to vlastně jmenuje Oko tygra? Narážka na hit z filmu Rocky?

Jasně, samozřejmě. Třetí díl Rockyho nese název Oko tygra a naše představení se odkazuje k tomuto Stalloneho monumentu.

A co dalšího chystáte?

Budu se nyní vracet hlavně k divadlu, za což jsem rád. Léto strávím na Hradě jako Macbeth a zároveň na Letní scéně Ungeltu s inscenací Brácha. Od ledna bych pak měl v Kalichu nazkoušet jednu věc s Janou Paulovou v hlavní roli. To budu i režírovat. A mezitím děj se vůle boží.