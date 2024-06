Festival KoresponDance nabídne světové taneční špičky. Ochutnávka je už dnes

První představení se odehraje dnes v Novém Městě na Moravě, v prostorách Horácké galerie. „Do budoucna bychom rádi rozšířili festival i do dalších měst,“ nastínila jeho ředitelka Marie Kinsky.

V Novém Městě předvede od půl sedmé večer své umění švýcarská umělkyně Stéphanie N'Duhirahe. „Půjde o kombinaci cirkusu, fyzického divadla, videoartu a živé hudby,“ přiblížila vystoupení sama umělkyně, jež žije už čtrnáct let v Česku. Jelikož se při své tvorbě nechává hodně inspirovat prostředím, v němž vystupuje, není nikdy zcela jisté, jak bude finální choreografie vypadat.

„Budeme se pohybovat venku i uvnitř, lidé se mnou půjdou na malou procházku, během níž uvidí jednotlivé taneční příběhy,“ popsala N'Duhirahe, která se bude nezřídka pohybovat na laně ve výškách.

Více vizuálního umění

Novým působištěm, doplňujícím Prahu a Žďár nad Sázavou, ale letošní novinky nekončí. „Rozhodli jsme se také tentokrát festival pojmout více vizuálně. Vizuální umění do něj ale bude zakomponováno citlivým způsobem, ať už jde o film, fotografii či videomapping,“ uvedla Kinsky.

Program KoresponDance 19. června

Horácká galerie, Nové Město na Moravě 16.00 – pohybový workshop pro veřejnost, Soňa Ferienčíková & Jaro Viňarský: Ihopeiwill

18.30 – Šrámy, Stéphanie N’Duhirahe (kombinuje cirkus, fyzické divadlo, videoart a živou hudbu)

20.00 – threeiscompany: Ihopeiwill (kombinuje fyzické performance, zvukový design a vizuální instalaci) 20. června

Praha, podnik Prakab 11. – 14. července Žďár nad Sázavou, náměstí Republiky a areál zámku: připraveno je 16 představení, 17 workshopů.



Více na: korespondance.cz

Návštěvníci si budou moci vychutnat celou řadu vystoupení těch nejlepších tanečníků, performerů i hudebníků. Na KoresponDance, který se ve Žďáře koná od 11. do 14. července, se představí umělci z Česka, Francie, Portugalska, Rakouska, Španělska, Slovenska, ale třeba i z Japonka nebo Kanady.

Jedním z vrcholů akce bude představení Vento, v podání francouzského kolektivu ZUR. „V něm spolupracují lidé věnující se videu, elektronické hudbě, tanci, novému cirkusu i kouzelnictví. Společně vytvořili poetické a velmi živé představení o větru a vzduchu,“ vylíčila Kinsky.

Jejich číslo budou lidé moci vidět v pátek i v sobotu. „Zavedou vás do úplně jiného vesmíru. Zní to trochu romanticky, ale je to skutečně tak,“ podotkla ředitelka festivalu.

Právě takové prolínání žánrů je názornou ukázkou toho, jakým směrem se letošní ročník KoresponDance bude ubírat.

Jako další z hlavních lákadel zmiňuje Kinsky třeba vystoupení francouzské performerky Leily Ka vycházející z hiphopového světa. „Hovoří o tom, co obnáší být ženou v 21. století, a to na Schubertovu hudbu,“ řekla Kinsky.

Náměstí i zámek

Většina představení se odehraje v areálu zámku, první festivalový den si však zájemci užijí několik čísel na náměstí Republiky, a to i bez vstupenky. Umělci z Japonska a Prahy tam přivezou své tradiční bubny a pokusí se roztančit centrum. Kus španělského temperamentu dorazí s uskupením HURyCAN, jež předvede vášnivý taneční střet tří mužů a jedné ženy.

Zámek a jeho okolí ožije i díky slovenskému novocirkusovému performerovi Romanu Škadrovi, německý tanečník Tobias M. Draeger zase chystá pro Žďár projekt kombinující komunitní práci, fotografii, video a hudbu. Světovou i osobní premiérou bude inscenace Panta Rhei v režii Martina Říčana, jenž si přizval ke spolupráci mladé divadelníky, filmaře i tanečníky.

V programu nebude chybět ani tradiční klání KoresponDance Battle, které se uskuteční ve spolupráci se špičkovým českým tanečníkem, výtvarníkem i hercem Kristiánem Mensou, známým jako Mr. Kriss.

Festival v posledních letech klade důraz i na ekologii. „Návštěvníci mohou využít zdarma MHD i speciální svozy v pozdních nočních hodinách a nemusí tedy přijíždět auty,“ podotkla Kinsky s tím, že součástí festivalové nabídky budou i vratné kelímky. Samozřejmostí je rovněž třídění odpadu po dobu příprav i samotného konání akce.