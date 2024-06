VIDEO: Eva Holubová pod vedením Jakuba Koháka loupí v klipu Punčocháče

Punčocháče jsou vůbec nejstarší a jednou z nejoblíbenějších písní kapely Chinaski. V rámci oslav 30 let je fanoušci mohou nyní slyšet se zcela novým zvukem, kterým ho kapela opatřila během únorového pobytu ve světoznámém studiu Rockfield.

V novém provedení je tato skladba předzvěstí speciálního narozeninového alba. „Dospěli jsme a cítíme, že některé písně, které jsme v minulosti nahráli, bychom dneska zahráli jinak. Někdy jsou to písně, které neprávem zapadly a někdy takové, které si prostě zaslouží tu nejlepší současnou produkci a zvuk. Takových písní jsme vybrali deset, odjeli jsme je nahrát znovu do legendárního britského studia Rockfield a budeme je postupně zveřejňovat,“ vysvětluje frontman Michal Malátný. Zajímavostí je, že k žádné z vybraných písní Chinaski nikdy nepořídili klip. Fanoušci se tak v průběhu letošního roku dočkají i deseti nových videoklipů.

Pokud jde o režiséra Punčocháčů Jakuba Koháka, v roli moderátora se s ním Chinaski na koncertech potkávají často. „Jsme rádi, že naše námluvy vyústily v natočení klipu k písni Punčocháče. Jakub přišel s perfektním námětem i hereckým obsazením,“ komentuje spolupráci manažer kapely Martin Pokorný.

Hlavní role v klipu, jehož zápletkou je přepadení banky, obsadily herecké hvězdy Eva Holubová, Jaroslava Obermaierová a Lilian Malkina.

„S chlapci z mnoha kapel domlouváme natáčení už léta. A popravdě, už jsem pomýšlel na videoklipový vejminek. Ovšem když jsem slyšel Punčocháče, změnil jsem názor a ještě jednou vzal kameru do rukou. Však Chinaski, kapela, u které platí staročeské pořekadlo ’Co píseň to hit – co hit to píseň’, těm se nedá odolat,“ dodává Jakub Kohák.

Všechny nově nahrané staré písně pohromadě se objeví na albu, které si fanoušci budou moci poprvé pořídit na koncertech, které Chinaski odehrají 11. a 12. prosince v pražské O2 areně.