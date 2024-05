Rangers gólem z prodloužení srovnali stav série s Floridou

V úvodním zápase finále Východní konference play off NHL se na ledě slavné Madison Square Garden radovala hostující Florida po výsledku 0:3. Odvetu již Rangers, kteří do vyřazovacích bojů vstoupili v roli vítěze základní části triumfy 4:0 nad Washingtonem a 4:2 na zápasy nad Carolinou, dotáhli do vítězného konce.

Fanoušky New Yorku rozjásal už v 5. minutě Vincent Trocheck, kterého chytrou přihrávkou našel volného u pravé tyče brány Sergeje Bobrosvkého bek Adam Fox. Panthers se však ještě v prvním dějství podařilo vyrovnat. V 18. minutě faul Barclayho Goodrowa přesnou střelou z mezikruží trestal Carter Verhaeghe.

Právě vyloučený hráč domácích se ovšem nakonec stal hrdinou celého zápasu. Jeho vítězné akci z 15. minuty nastavení předcházely nastřelené tyčky na obou stranách. V 28. minutě byl blízko gólu domácí Alexander Wennberg, těsně před koncem druhé hrací části o konstrukci brány zacinkal pro změnu i kapitán Floridy Aleksander Barkov.

Stav 1:1 ale odolal a nic na něm nezměnila ani velká šance Filipa Chytila (20:09, +/-: 0, 3 střely) hned z úvodní minuty nastavení. Český útočník, jenž si po vleklých potížích s otřesy mozku ve svém teprve třetím startu v letošním play off užíval spolupráci s hvězdami Mikou Zibanejadem a Chrisem Kreiderem v elitní formaci, však na Sergeje Bobrovského nevyzrál. Prosadil se až zmiňovaný Goodrow, jenž nenápadnou ranou z mezikruží zakončil rychlou útočnou akci ze 75. minuty.

