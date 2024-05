Edmonton udolal Dallas gólem ze druhého prodloužení, trefil se McDavid

Ze tří konfrontací z letošní základní části vyšel Dallas nad Edmontonem dvakrát vítězně. V úvodním utkání finále Západní konference však na kanadského soupeře vyzrát nedokázal. Oilers díky dvěma slepeným gólům z úvodu druhé třetiny odskočili Stars do trháku.

V 21. minutě ukončil bezbrankový stav pohotovou dorážkou průběžný lídr produktivity play off Leon Draisaitl. V 25. minutě se pak do přečíslení 2 na 1 řítili Connor McDavid se Zachem Hymanem. Bránící hráč Dallasu vystihl přihrávku McDavida, zpomalenou akci hostů ale Hyman přesto dokázal dohrát. Chytře si podržel puk a našel mezírku mezi betony Jakea Oettingera. Slavil tak svůj již 12. zásah v probíhajícím play off.

Domácí hokejisté se však mohli opřít o zkušeného útočníka Tylera Seguina. Ten je nejprve v 27. minutě dostal zpátky do kontaktu, když byl na konci akce trestající velkou hrubku obránce Bretta Kulaka v rozehrávce. Vytouženého vyrovnání se Stars dočkali až v 57. minutě. Po střele Jasona Robertsona byl v pravý čas na pravém místě opět dorážející Seguin - 2:2.

Hned v úvodní minutě prodloužení dvakrát zvedl publikum ze sedaček Jason Robertson. Velká hvězda ofenzivy Dallasu ovšem zakončovala jen do konstrukce brány za již překonaným Stuartem Skinnerem. Blízko rozhodující akci byli i hráči Edmontonu. V 75. minutě však McDavida vychytal zázračným zákrokem hokejkou Oettinger.

Oba borci se střetli i na startu druhého prodloužení, tentokrát již ale slavil produktivní útočník Edmontonu. Od pravého mantinelu vyslal prudký pas do předbrankového prostoru Evan Bouchard a McDavid z první puk nasměroval do sítě. Jediný český účastník zápasu, centr Dallasu Radek Faksa (14:26, +/-: 0), tak odcházel do kabin zklamaný.

