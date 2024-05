Florida vyřadila Boston z play off, Zacha byl jediným střelcem Bruins

V minulé sezoně Boston v roli velkého favorita po rekordní základní části vedl nad Floridou už 3:1 na zápasy, nakonec však slavili postup z prvního kola play off po velkém obratu hráči Panthers. Letos se oba celky utkaly v odvetě ve druhém kole, vítěz byl ovšem stejný. Florida si zopakovala postup do finále Východní konference, kde se střetne s vítězem Prezidentovy trofeje Rangers, už v šesti zápasech.

Ten rozhodující urvala těsným skóre 2:1 z ledu bostonské TD Garden. Domácí fanoušky sice jako první rozjásal centr Pavel Zacha, když těsně před prvním odchodem do kabin kličkou do bekhendu proměnil samostatný únik. V 33. minutě si ale obrana Bruins nepohlídala Antona Lundella, který z mezikruží srovnal na 1:1.

Smírný stav následně vydržel až do samého závěru řádné hrací doby. Prodloužení však nakonec odmítl v 59. minutě obránce Floridy Gustav Forsling. Po zakončení autora úvodní trefy hostů Lundella se dostal Forsling na levém kruhu k dorážce a na jeho pohotovou střelu brankář Jeremy Swayman nedokázal zareagovat. Boston tak měl jen minimální prostor na odpověď a sezona pro něj skončila.

Útočníci David Pastrňák (22:12, -1, 5 střel, bilance v play off 4+4), Pavel Zacha (16:34, 1+0, +1, 2 střely, v play off 1+5) a případně i Jakub Lauko (v 6. zápase nenastoupil, v play off 1+0) tak v případě úspěšné zdravotní výstupní prohlídky v klubu může být k dispozici českému národnímu týmu, který bojuje na domácím MS v Praze.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Dallas Stars Dallas Stars 1:1 (0:0, 1:0, 0:1 - -:-) Góly:

25:48 Rantanen (Drouin, Makar) Góly:

41:56 Benn (Dadonov, Seguin) Sestavy:

Georgijev (Annunen) – Makar (A), Toews, Manson, Girard, Se. Walker, J. Johnson – Drouin, MacKinnon (A), Lehkonen – Rantanen (A), Mittelstadt, Parise – Kiviranta, Colton, Wood – Cogliano, C. Wagner, Duhaime. Sestavy:

Oettinger (Wedgewood) – Heiskanen (A), Harley, C. Tanev, Lindell, Petrovic, R. Suter – Stankoven, W. Johnston, Benn (C) – Pavelski (A), Duchene, J. Robertson – Dadonov, Seguin, Marchment – Cr. Smith, Steel, Faksa. Rozhodčí: Ch. Rooney, G. Skilliter – J. Marquis, S. Barton Stav série: 2:3