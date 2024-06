Trochu krve k hokeji patří, nákrčníky jsou dobré, říká mistr světa Stránský

Dění v ochozech v tu chvíli podle vlastních slov moc nevnímal. „Jsou samozřejmě chvíle, jako je třeba komerční přestávka, kdy se člověk podívá na ty fanoušky a vidí, jak křičí a skáčou. Během hry to ale většinou vytěsním a soustředím se jen na svůj výkon. Pochopitelně je slyším. Navíc tady na MS byli fantastičtí a patří jim za to velký dík.“

Vyhrát před vlastními fanoušky je sen každého hráče, ale doma zároveň čelíte většímu tlaku. Letošní mistrovství světa nebylo výjimkou. Po nepodařených přípravných zápasech se kolem nominace rozhořela poměrně ostrá diskuse.

Trenér Radim Rulík řekl, že se musel v jednu chvíli od komentářů úplně odstřihnout tím, že si vypnul internet. Stránský k tomu přistoupil podobně.

„Pan Rulík svolal meeting a řekl, že nám sice nic nakazovat nebude, ale že on to udělá takhle a už to nebude číst. Udělal jsem to samé. Nejsem moc na sociální sítě, nemám Instagram, jenom Facebook a ani tam běžně nečtu všechno, co tam píšou. Takže jsem se spíš nějak automaticky izoloval. Byli jsme raději s klukama někde na společném pokoji a povídali si. Myslím, že nás bylo takových víc. Ono to opravdu může někoho rozložit, takže obecně bych řekl, že je lepší se tomu během mistrovství nevěnovat. Jinak mi ale kritika nevadí. Když někdo něco napíše, beru to tak, že je to jeho práce nebo jeho názor. Záleží mi především na tom, co si myslí moje rodina.“

Tolik lidí na Staromáku jsem nečekal

Oslavy, které následovaly po výhře českého týmu si bude Stránský pamatovat do konce života. „Byl to krásný zážitek! Mojí paní jsem říkal, že v pondělí na Staroměstském náměstí asi tolik lidí nebude, když je pracovní den. Pak jsme tam přijeli a bylo úplně narváno! A strašně se mi líbilo, jak lidé reagovali na tu naši energii, jak tam s námi zpívali a slavili. To bylo fakt super.“

Následné oficiální návštěvy premiéra a prezidenta už se nesly v trochu kultivovanějším duchu.

„Co si vzpomínám, u premiéra byli lidé, kteří nám říkali, kam se máme postavit a co máme dělat. My jsme například mezi hokejisty zvyklí, že když má někdo proslov, tak mu potom zatleskáme. A u premiéra nám tleskat zakázali. U prezidenta to bylo méně řízené, ale možná to bylo tím, že nás tam bylo opravdu hodně a ten sál není nafukovací. Po proslovu jsme se přesunuli do dalšího sálu a tam už to bylo volnější, lidé si tam povídali mezi sebou,“ hlásí Stránský.

Rulík má přirozenou autoritu

Po příjezdu hráčů z NHL se na chvíli dostal mezi náhradníky. Na otázku, jak se člověk vyrovnává s tím, že v jednu chvíli ho noviny titulují jako trenérovo eso a v druhou sedí, odpovídá: „Já jsem byl hlavně rád, že jsem byl v týmu a chtěl jsem všechno podřídit tomu, aby to šlapalo. My jsme opravdu byli dobrá parta, nikdo nikomu nic nezáviděl, nevyčítal. Táhli jsme za jeden provaz.“

Vytvořit silnou partu se trenéru Rulíkovi podařilo už podruhé za sebou. V roce 2023 s dvacítkou, která vybojovala na mistrovství světa stříbro, a letos, kdy byla neuvěřitelná soudržnost týmu korunována zlatým úspěchem.

„Pan Rulík má přirozenou autoritu. Každý ho respektuje, respektuje jeho názory. Zároveň se nám ale vždy snažil vyjít vstříc. O tom, jak budeme hrát a jak budou tréninky, byla otevřená debata. To byl taky jeden z aspektů, který nám určitě pomohl a který u všech trenérů nebývá. Samozřejmě, tréninky musely šlapat, jak chtěl on, ale styl hry a přesilovky nechal i na hráčích. To bylo super. Do toho se propletly vztahy a všechno si to sedlo fakt na jedničku.“

Švýcarská liga je trochu rychlejší než česká

Stránský aktuálně působí v Davosu, kam v roce 2021 přestoupil z Třince. Na otázku, co ho tam po finálové výhře Čechů nad Švýcary čeká, s úsměvem reaguje: „Ještě nevím, ale každopádně na ně mám eso v rukávu a můžu je tím trošku popichovat.“

Švýcarská nejvyšší soutěž je podle něj v porovnání s extraligou o něco kvalitnější. „Je trochu rychlejší a tím, že tam chodí kluci ze Švédska, Finska, Kanady, takže z nejlepších světových lig, tak bych řekl, že je i o něco kvalitnější. Na druhou stranu, když máme Ligu mistrů, tak jsou i české týmy, které se dostanou daleko.“

V Rozstřelu dále Matěj Stránský porovnává české a švýcarské fanoušky, popisuje, jak to mají hokejisté se zraněními a mluví i o tom, jak dlouho je schopen zůstat bez tréninků.