Rangers s Chytilem v sestavě v úvodním zápase finále podlehli Floridě

Vítězové letošní základní části NHL, hokejisté Rangers, v úvodních dvou kolech play off jen dvakrát narazili. Po hladkém postupu 4:0 na zápasy nad Washingtonem si poradili 4:2 na zápasy s Carolinou. Hned úvodní partie ve finále Východní konference proti Floridě jim však nevyšla.

Před natěšenými fanoušky v Madison Square Garden nedokázali hráči New Yorku najít recept na brankáře Sergeje Bobrovského, který pochytal všech 23 pokusů domácích a výrazně tak přispěl k úspěchu Panthers. První gól utkání vstřelil v 17. minutě přesným pokusem z vrcholu levého kruhu Matthew Tkachuk.

Rangers byli těsně před prvním odchodem blízko srovnání, bek Braden Schneider však z brejku zamířil jen do tyče. Samostatný únik na startu druhé dvacetiminutovky neproměnil ani Will Cuylle. Dobrou střeleckou pozici nevyužil ani krátce na to Vincent Trocheck. Hubené vedení Floridy tak vydrželo až do 49. minuty, kdy se opětovně radovali hosté. Zásah obránce Olivera Ekman-Larssona však po trenérské výzvě Rangers rozhodčí neuznali poté, co Ryan Lomberg byl na brankovišti v kontaktu s Igorem Šesťorkinem.

Domácí tak přežili klinickou smrt a dále se snažili o vyrovnání. Pokusy Wennberga a Lafrenièra však k němu nevedly a v 57. minutě se velkou chybou v rozehrávce provinil brankář Šesťorkin. Dostal tak do šance střelce Cartera Verhaegheho a bylo to 2:0 pro Floridu. Při závěrečné hře domácích bez brankáře se navíc ještě prosadil Sam Bennett.

Po vleklých potížích s otřesy mozku, kvůli nimž odehrál v základní části jen 10 duelů s bilancí (0+6), se podruhé v play off dostal do sestavy Rangers i Filip Chytil (9:17, +/-: 0). Český útočník překvapil fanoušky návratem ve třetím duelu série proti Carolině. Následné tři starty ovšem opět vynechal z důvodu nemoci, proti Panthers již ale opět nastoupil ve třetí formaci s Kakkem a Wennbergem.

Výsledek