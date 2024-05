Ještě jeden domácí zápas pro Svědíka? Jen výhra udrží Slovácko ve hře o Evropu

„Bude to specifické utkání. Je to buď, anebo. Baníku stačí bod na páté místo, možná i na čtvrté. My potřebujeme bezpodmínečně vyhrát. Máme dostatek zkušených a hladových borců, kteří si nastaví hlavy na úspěch,“ je přesvědčený asistent trenéra Jan Baránek, pro něhož duelem v Ostravě končí třízápasový záskok za distancovaného Martina Svědíka.

Jeho nástupce klub ještě neoznámil. Spekuluje se, že by se k áčku mohl posunout Roman West, který zachránil dorost v první lize.

Slovácko může Svědíkovi ještě dopřát domácí derniéru, po sezoně v Uherském Hradišti končí. S fanoušky se už Svědík oficiálně rozloučil v domácím utkání se Slavií, stejně jako zraněný kapitán Michal Kadlec.

Ve Slovácku se jejich odchodem završí nejúspěšnější éra v historii klubu, kterou orámoval předloňský triumf v domácím poháru a účast ve skupinové fázi Konferenční ligy. Loni mu evropské poháry vyfoukli Bohemians, letos má ještě poslední šanci. „Hraje se o všechno. Už to nebude o řečech, ale abychom to ukázali na hřišti,“ burcuje Baránek.

„Jsme nastavení tak, že jedeme do Ostravy vyhrát. Po zápase se uvidí, jestli na to bude náš výkon stačit,“ doplnil Heča, který v obou vzájemných duelech letošní sezony vychytal nulu.

V Ostravě Slovácko remizovalo 0:0, v hradišťské odvetě ho porazilo 2:0. Baník je přitom v nadstavbové skupině o titul nejhorším týmem v domácích zápasech, na jaře tam porazil jen Teplice, naposledy podlehl Mladé Boleslavi.

„Jsou to statistiky. Každý zápas je úplně jiný. Nebudou mít v hlavách, že se jim doma nedařilo a ztráceli, my také ne,“ soudí Heča.

Utkání koliduje s medailovým vyvrcholením mistrovství světa v hokeji, které Ostrava spolupořádala, Baránek ale očekává vysokou návštěvu. „Věřím, že přijde hodně fanoušků, že přijedou lidi ze Slovácka.“

Budou slavit?