POHLED: Svědíkův čas ve Slovácku se naplnil. Ztrácel elán, perspektivu

Triumf ve finále českého poháru proti Spartě na jaře 2022.

Postup do základní skupiny Evropské konferenční ligy na podzim 2022.

Dlouhodobý posun klubu mezi českou elitu a dvě čtvrtá místa v nejvyšší soutěži.

„To byly pro mě i celý klub nádherné momenty, ale úžasná byla celá cesta, po které jsme se takhle vysoko dostali. Na to budu vzpomínat a vždycky se sem budu rád vracet,“ vyznal se Svědík, který převzal Slovácko 11. listopadu 2018 na předposlední příčce ligové tabulky.

Klubové rekordy Svědíka 214 soutěžních utkání odkoučoval, v necelých šesti ligových sezonách 182. 100 vítězství v soutěžních zápasech, v průměru uhrál 1,62 bodu na zápas. 8 výher v krajském ligovém derby se Zlínem, poražený odešel jenom třikrát.

K neodvratnému rozhodnutí dospěl po zralé úvaze. Všechno k němu nicméně směřovalo.

„Považoval jsem za férové říct to Slovácku s předstihem, aby vedení mohlo reagovat a hledat nového kouče. Nechtěl jsem klub dostat pod tlak a do problémů. Důležité je zmínit, že na rozhodnutí skončit nemá vliv třetí strana. Je to jen mezi mnou a Slováckem,“ zdůraznil Svědík. V zákulisí se o něm mluvilo jako o budoucím kouči Viktorie Plzeň či Baníku Ostrava, větších a movitějších klubů, než je Slovácko. Jeho jméno padalo také mezi možnými adepty nového trenéra českého reprezentačního áčka.

„Co bude dál, upřímně nevím. Nabízí se nové angažmá, nebo pauza od trénování, kterou bych využil hlavně směrem k rodině, případně na sebevzdělávání a stáže v zahraničí,“ nadhodil Svědík.

Slovácko mělo zájem kontrakt dodržet až do konce, na sílu ho ale držet nehodlalo a po vzájemné dohodě smlouvu o rok zkrátilo.

„Po tak dlouhé době to sice bude těžké loučení, ale končím s tím, že se rozcházíme jako přátelé. Jsem přesvědčený, že tenhle moment může pomoct mně i klubu,“ poznamenal Svědík.

Minimálně v jeho případě se totiž vzájemný vztah viditelně vyčerpal, záplava jarních porážek proces jenom urychlila.

Už bezprostředně po předloňském vítězství v MOL Cupu upozorňoval, že tým stárne a potřebuje okysličit mladou krví.

Obměna mužstva probíhala, ale ne podle Svědíkova gusta. Byla pomalá a nedostatečná. Slovácko dál sázelo na veterány Kadlece, Petrželu, Daníčka, Hofmanna, Kalabišku, za odcházející opory v nejlepších letech (Kliment, Jurečka, Sadílek, Tomič) nedokázal klub získat adekvátní hráčskou náhradu a mnohdy ani finanční kompenzaci.

Z nově příchozích se málokdo uměl přizpůsobit Svědíkovým maximalistickým nárokům. Zasekl se přísun mladých odchovanců z akademie. Jen těžko se smiřoval s tím, že miliony vydělané v evropských pohárech majitelé klubu neinvestovali ve větší míře do hráčského kádru. Dotazy na posily ho ubíjely a připomínaly mu realitu klubu z nejmenšího města na prvoligové mapě. Štvalo ho, že neví, jakou cestou se hodlá ubírat.

Ještě na podzim vyždímal z mužstva čtvrté místo, více, než v něm reálně bylo. Na jaře to pak prasklo. S vršícími se prohrami ztrácel elán, perspektivu. Slovácko kleslo na samou hranu elitní šestky.

I tak může rozlučková sezona Martina Svědíka v Uherském Hradišti pořád skončit happy endem.

V závěrečných dvou kolech základní části se rozhodne, jestli Slovácko bude hrát „tradičně“ skupinu o titul, nebo se přesune do prostřední, ve které by bojovalo o dodatečný zápas o poháry na hřišti pátého celku.

„Svou práci tady dokončím na sto procent, to vědí všichni ve vedení, celý realizační tým i hráči,“ ujistil Svědík, jehož čekají ve Slovácku minimálně čtyři zápasy, nejvýše sedm. Příští v neděli doma proti Plzni. Klub bude mezitím hledat jeho nástupce. Díky načasování získal dostatek prostoru najít vhodného kandidáta. Jisté je, že bude osmnáctým v pořadí. Stejně tak je jisté, že bude jen těžko bořit Svědíkovy klubové rekordy.

Nabízí se Václav Jílek, který je po konci v Sigmě Olomouc volný. Proslýchá se, že ve Slovácku by se na ligovou scénu mohli vrátit bývalí reprezentační trenéři Michal Bílek nebo Pavel Vrba.