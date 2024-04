Svědík ve Slovácku po sezoně z vlastní vůle skončí. Cítím, že se čas naplnil, řekl

Triumf ve finále českého poháru proti Spartě na jaře 2022.

Základní skupina Konferenční ligy na podzim 2022.

Dlouhodobý posun klubu mezi českou elitu.

Za angažmá Martina Svědíka zůstane ve Slovácku významná stopa.

„Ač mám ve Slovácku smlouvu ještě na rok, cítil jsem, že se čas naplnil,“ citoval Svědíka klubový web.

„Vážím si toho, co jsem tady prožil a vážím si také toho, že to vedení klubu vzalo a domluvili jsme se, že skončím. Není to rozhodnutí, které bych udělal na základě pár týdnů, je to dlouhodobější úvaha a považoval jsem za férové to říct s předstihem, aby vedení mohlo reagovat.“

Slovácko hraje čtvrtým rokem za sebou o poháry, na čtvrtou Ostravu ztrácí pět bodů, na pátou Mladou Boleslav jediný. O Evropu bude od léta bojovat pět českých klubů.

Tak proč Martine?

Možná pod dojmem nepovedené současné jarní části. Slovácko získalo jen čtyři body za remízu v Teplicích a výhru v Karviné. Sedm zápasů prohrálo.

Šest let u jednoho týmu je dlouhá doba, na české poměry extrémní. Vztah se nejspíš vyčerpal.

„Na rozhodnutí nemá vliv třetí strana, je to jen mezi mnou a Slováckem. Jsem přesvědčený, že tenhle moment může pomoct mně i klubu. Svou práci tady dokončím na sto procent, to vědí všichni ve vedení, celý realizační tým i hráči,“ zdůraznil Svědík.

Když do Slovácka na podzim 2018 přišel, tým hrál o záchranu. V další sezoně už takové starosti nemělo. Ve své třetí sezoně dovedl ke čtvrté příčce a do kvalifikace Konferenční ligy, kde smolně ztroskotalo na prvním soupeři Lokomotivu Plovdiv – podlehlo v penaltovém rozstřelu.

Následně byl tým opět čtvrtý, vyhrál pohár a tentokrát už v předkolech uspěl. Přes AIK Stockholm postoupil do základní skupiny Konferenční ligy, kde v konkurenci Nice, Kolína nad Rýnem a Partizanu Bělehrad získal pět bodů.

V zákulisí se o něm mluvilo jako o budoucím kouči Viktorie Plzeň či Baníku Ostrava, větších klubů než je Slovácko.

V minulé sezoně Slovácku poháry utekly, skončilo páté. Po podzimu to vypadalo, že si účast v kvalifikaci zajistí opět. Na třetí Plzeň ztrácelo tři body a především mělo sedmibodový náskok na pátou Olomouc. Ale na jaře nastal pozvolný pád.

I proto možná klubové vedení s jeho návrhem souhlasilo. „Z naší strany zájem o dodržení kontraktu byl, ale představenstvo klubu nakonec rozhodlo, že žádosti bude vyhověno formou vzájemné dohody. V další kariéře a zejména pak v osobním životě, mu přejeme všechno nejlepší a děkujeme za profesionálně odvedenou práci,“ řekl Pojezný.

„Úžasná byla celá ta cesta, po které jsme se takhle vysoko dostali. Na to budu vzpomínat a vždycky se sem budu rád vracet. Po tak dlouhé době to sice bude těžké loučení, ale končím s tím, že se rozcházíme jako přátelé,“ řekl Svědík.

Co bude dál? „To upřímně nevím,“ poznamenal.

V závěrečných dvou kolech základní části se rozhodne, jestli Slovácko bude hrát „tradičně“ skupinu o titul, nebo se přesune do prostřední skupiny, v němž by bojovalo o dodatečný zápas o poháry na hřišti pátého celku.