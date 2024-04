SÓLO PRO GOLDFLAMA: Čas prchá nějak rychle. Co vše jsem v Brně zanechal

Dětství Na kopečku 19

Polehávání v bílých peřinách, první slastný zážitek. Výbuch kachlových kamen, všechno bílé je pokryto sazemi. Dům na Antonína Slavíka 19 a velký krásný byt, kde se mi tak líbilo! Kuchyň s prkennou podlahou a v ní důlek, hrávali jsme tam kuličky. Velká žlutá kachlová kamna. Měděný kotel v koupelně, pod kterým se muselo zatápět. Maminka mě zvedá z vody, balí do ručníku a utírá do sucha. Americká kamna se slídovými okénky, za kterými plane tajemný oheň, značka výrobce: American Heatings. Barvité průvody na prvního máje, bohaté alegorické vozy a rozjásaní pracující. Pán na naší ulici, co chodil v obleku a vypadal jako americký kapitalista z plakátů, jen pruhovaný cylindr mu chyběl a taky mu z kapes netrčely dolary. Jediná cizinka široko daleko, Francouzka, zvaná Madam Padam. Nebo Madam Pompadour – už nevím, stará dáma v černém krajkoví.