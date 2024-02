Po vetřelkyni princezny. Vítěz cen kritiky točí štědrovečerní pohádku

Pětatřicetiletý Pavlíček už má za sebou úspěšnou Chatu na prodej či režii několika seriálů, společně s vrstevníkem Vejnarem však slavili triumf poprvé.

Traduje se, že vítězný tým nepřepřahá, takže s čím spolu přijdete příště?

Opravdu už máme vyhlédnuté téma, ale musí chvíli počkat, teď pracujeme každý na něčem jiném. Honza Vejnar chystá seriál pro iVysílání a dokument, já budu točit pro Českou televizi štědrovečerní pohádku.

Vznikne v zimních kulisách?

Ne, pro zimní scenérie není napsaná, točit máme od května. Ale já mám rád pohádku Třetí princ, takže jsem zajásal, když mi nabídli scénář s názvem Tři princezny.

A vás budoucí projekt s Vejnarem?

O tom zatím nechceme moc mluvit. Mohu jen naznačit, že tam opět použijeme motiv vetřelce v jistém společenství a jak říká Honza, bude to film ve srovnání s Přišla v noci více „outdoorový“.

Film Přišla v noci vidělo v kinech dvacet tisíc lidí, současně režírujete seriály s daleko vyšší sledovaností Je to pro vás rozcvička, či zdroj obživy?

Ano, natočil jsem pár dílů Případů mimořádné Marty, cyklu Co ste hasiči nebo nejnověji Policie Hvar. Ale dělám to s radostí, protože se cvičím v řemeslu a vyzkouším si věci, které bych si sám nikdy nenapsal. Navíc nejsem ten typ, co se doma zavře na tři roky jen se psaním, zažil jsem to. V neposlední řadě si zkusím, jak se hodina seriálové zábavy dá natočit za šest dní, a ověřím si, že u vlastního filmu budu chtít víc času. A jistěže mě to i živí.

To nebyla výtka, jen konstatování, jak to u nás chodí, ostatně většině českých filmů se dá říkat nezávislé.

Právě. A kdybych si nevydělal na seriálech, nemohl bych mít jistotu, že v případě nouze mohu do projektu Přišla v noci vložit něco ze svých úspor. Ale nebyl jsem zdaleka sám, kdo takhle riskoval, proto s nadsázkou film Přišla v noci označujeme za pankáčskou záležitost.