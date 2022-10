Muž, dítě, sláva i únos. Natáčí se pokračování minisérie Iveta

Podle režiséra a scenáristy minisérie Michala Samira ukazovala první řada Ivetu Bartošovou jako lehce naivní dívku z drsných Beskyd, která touží po velké slávě a ještě větší lásce.

„V té druhé už sledujeme sebevědomou mladou ženu, která postupně dosahuje všeho, po čem kdy toužila. Má rodinu, kariéru, úspěch. To vše v době, kdy se Československo teprve učí, co jsou to bulvární média a jak fungují. S odstupem času je příznačné, že aktérkou jednoho z prvních porevolučních skandálů, jež plnil titulní strany tehdejšího bulváru, byla právě Iveta Bartošová,“ řekl.

„Osmdesátky skončily, nastupují jiskřivá devadesátá léta. Řízky střídá popcorn a Iveta si plní sny. Včetně toho největšího, který má už od dětství: zpívat v Lucerně s Karlem Gottem,“ doplnil kreativní producent Voyo Matěj Podzimek.

Ondřej G. Brzobohatý a Anna Fialová v druhé řadě minisérie Iveta (2023)

Těžištěm druhé řady minisérie bude, kromě zpěvaččina soukromého života, také její kariérní vzestup. Diváci se prostřednictvím tří dílů přenesou do období, kdy Iveta Bartošová sbírá jedno ocenění za druhým, získává hlavní roli ve filmu Jaroslava Soukupa Svatba upírů, kde se seznamuje se svým hereckým kolegou Rudolfem Hrušínským nejmladším, a zpívá v muzikálovém megahitu Karla Svobody Dracula. Zároveň však zažívá první zkušenost s bulvárem, která vrcholí kolem kauzy takzvaného únosu v roce 1994.

Za druhou řadou minisérie v režii Michala Samira stojí opět tvůrčí tým Barletta Productions producentů Maji Hamplové a Matěje Chlupáčka. Vedle Anny Fialové v roli Ivety Bartošové se vrací Ondřej G. Brzobohatý jako Ladislav Štaidl, Eliška Křenková coby Ivetina sestra Ivana nebo hudební skladatel Karel Svoboda v podání Saši Rašilova.