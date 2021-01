Vyrostl jsem v divadelních šatnách, vzpomíná herec Filip Rajmont

Kvůli covidu jsou zavřená divadla a ještě nějakou dobu budou. Volný čas jste s přáteli Martinem Hofmannem a Peterem Butkem využil k natočení audioverze představení Lordi, které hrajete čtrnáct let a které je pořád vyprodané. Jak si představujete typického lorda?

Měla by se v něm potkat tradice, slušnost a dobré vychování.

Který český herec by ho mohl hrát?

Třeba kolega z Národního divadla Vláďa Javorský. To je v mých očích pravý lord. Nebo třeba Martin Hofmann. Když v soukromí vyprávím vtipy o ženách, Martin je obvykle brání. Protože on je gentleman. K ženám se dokáže chovat hezky, až takovým staromilským způsobem.