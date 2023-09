V Národním končí Rajmont, Fialová i Stryková. Přichází Daniel či Piškula

Už rok ve funkci uměleckého šéfa Činohry Národního divadla působí režisérské duo SKUTR, tedy Lukáš Trpišovský a Martin Kukučka. Ti už ve své kandidátské koncepci naznačovali, že by rádi herecký soubor doplnili. To se nyní na startu nové sezony stalo, když Národní divadlo v angažmá přivítalo hned šestici nových tváří.

Nejznámější z nich bude patrně Marek Daniel, jednapadesátiletý herec známý jako Tonda Blaník ze stejnojmenné politické satiry, který si prkna první scény vyzkoušel už ve dvou hostováních. Zaujal především jako včelař Šmejkal ve Stroupežnického Našich furiantech.

Velikost jeviště první scény si mohly osahat i další tři akvizice. Denisa Barešová, Zdeněk Piškula a Berenika Anna Mikeschová se v režii dua SKUTR objevili v jarní premiéře Nebezpečných známostí. Zatímco dva prve jmenovaní už při svém věku patří mezi zavedená jména a angažmá se dalo čekat, u Mikeschové jde o překvapení. Čerstvá absolventka DAMU se stane jednou z mála hereček, která hned po škole míří na první scénu.

Podle Lukáše Trpišovského na sebe však upozornila už v absolventských pracích. „Je to velký talent, čehož dokladem je hned několik divadel, která jí nabídla angažmá. Berenika má v sobě specifickou barvu a energii, která u nás v souboru není,“ zdůvodňuje režisér a dodává, že si mladá herečka ještě letos vyzkouší velkou roli. Představí se totiž jako Ofelie v prosincové premiéře Hamleta v historické budově.

Stejnou zkouškou ohněm si v tu dobu projde i Pavel Neškudla. Talentovaný, alternativním divadlem ošlehaný herec, se kterým SKUTR pracoval v Divadle v Dlouhé, totiž dostal rovnou titulní roli. Šestým nováčkem činoherního souboru je Marie Poulová, další dosavadní výrazná tvář Divadla v Dlouhé, která se již taktéž ukázala v Našich furiantech.

Šest příchodů logicky znamená i skutečnost, že šest tváří angažmá na první scéně opouští. „Soubor Činohry Národního divadla má určený počet úvazků, každý z nich se snažíme využít. Zdráhal bych se ale použít termín „kus za kus“. Každý herec v souboru je silná osobnost, jež přináší sebe do velké mozaiky. Z tohoto hlediska je každý člen jedinečný a odchodem někoho jeho barvu ztrácíme a získáváme zas jinou příchodem nového člena,“ komentuje odchody režisér Trpišovský.

Denisa Barešová a Zdeněk Piškula během zkoušek Nebezpečných známostí

Režisér přiznal, že změny v souboru vyšly z touhy samotných umělců, ale i z představ vedení. „Je jasné, že se každý nový umělecký šéf snaží mít soubor podle svých představ. Na druhé straně Činohra má termínované smlouvy, které velké části souboru v létě končily a někteří herci stáli před volbou, zda se nechtějí posunout dál, vyzkoušet si něco nového, nebýt tak svázáni a svobodněji se rozhodovat. Podpis smlouvy, kterou se uvážete na dalších několik let, je takovým dobrým bilančním momentem.“

Fialová míří do Dejvického

Podle zjištění iDNES.cz v souboru končí dva herci a čtyři herečky. Své role zde budou jen dohrávat Matyáš Řezníček a Filip Rajmont. Co vedlo k odchodu zavedených jmen? „U obou je to rozhodnutí posunout se dál. Matyáš šel po škole hned do angažmá a chce si vyzkoušet svobodnější práci, možná i studovat v úplně jiném oboru. A chce to udělat ve chvíli, kdy ještě nemá závazky. A jak říkal, kdyby to neudělal teď, možná by se k tomu později už neodhodlal. A Filip byl v Národním naopak dlouho a chce se posunout dál,“ uvedlo duo SKUTR.

„Jsem na volné noze, byla to vzájemná dohoda,“ potvrdil Filip Rajmont. „Byl jsem třináct let v angažmá a předtím ještě hostoval, tak jsem cítil, že potřebuji změnu,“ uvedl. Ač herec dostal nabídky na angažmá, chce nyní zůstat na volné noze. V této pozici už nyní zkouší Valérii a týden divů pro Laternu magiku. Stejné důvody uvedl i Řezníček: „Koncept angažmá je hlavní důvod, proč jsem z Národního divadla odešel. Potřebuji si od něj trochu odpočinout. Dostal jsem nějaké nabídky, ale chci si vyzkoušet volnou nohu.“

Premiéry činohry ND v nové sezoně CHERRY MAN

26. října, Stavovské div.

HAMLET

7. prosince, Národní div.

JEŠTĚ CHVILKU

22. února, Stavovské div.

PTAČÍ SNĚM

11. dubna, Nová scéna

MEFISTO

18. dubna, Státní opera

BÍLÁ VODA

9. května, Stavovské div.

WERNISCH

13. června, Nová scéna



V ženské šatně je překvapením odchod Anny Fialové, výrazná osmadvacetiletá herečka odchází už po čtyřech sezonách. „Je nám líto, že Anička odchází. Došla k tomu, že jí spíš vyhovují komornější prostory, kde herec může používat jiné výrazové prostředky a má jiný kontakt s publikem,“ uvedlo vedení. Herečka pak iDNES.cz sdělila, že od září nastupuje do Dejvického divadla. Na prknech této populární scény se ostatně už na jaře objevila jako host v rámci novinky Kde je ta ryba?

Spolu s Fialovou končí v Národním divadle i Lucie Juřičková, Alena Štréblová a Jana Stryková. „Od nové sezony hostuji v Národním divadle, ve Studiu DVA a ve Viole a budu na volné noze,“ uvedla Stryková a dodala, že nyní chystá novinku ve zmíněném Studiu DVA.

Všechna jména, jimž skončilo angažmá, jsou na stránkách Národního divadla vedena v kolonce hostujících umělců. „Zatím počítáme s tím, že budou dohrávat své role,“ upřesnil Trpišovský. V reakci na dotaz, zda se v nejbližší době dají očekávat ještě nějaké změny v souboru, režisér takovou možnost nevyloučil.

„Divadlo je živý organismus, kde je změna na denním pořádku. Předpokládáme, že k nějakým změnám docházet bude z nejrůznějších důvodů, ale jsme spokojeni se současnou podobou souboru. Je to kolektiv skvělých, výrazných osobností. Lidí, kteří si vzájemně naslouchají a inspirují se. O to nám jde především,“ uzavřel.

V Činohře Národního divadla je v angažmá celkem 38 tváří, 19 hereček a 19 herců.