KOMENTÁŘ: Na Ukrajině stejně jako v íránské poušti. Bude vývoj podobný?

Dlouho očekávané hlasování o pokračování americké vojenské pomoci přineslo Ukrajině pozitivní posun. Vojensky nejsilnější země světa bude ve své pomoci pokračovat a balíček v hodnotě cca 60 miliard dolarů bude mít možnost ovlivnit situaci na bojišti. I to, že Ukrajina neměla k dispozici zbraně, které by jí dokázaly kompenzovat handicapy v souboji s početně i materiálně silnějším soupeřem, ji totiž dostalo do situace, v níž se dnes nachází. Pod velkým tlakem je nucena některé obranné linie a opěrné body opouštět, což má dopady na náladu v zemi, ale i mezi diasporou a emigranty v zahraničí.

Pokud se agresor z útočné války neponaučí, nebo je dokonce odměněn, lze očekávat další agresi.