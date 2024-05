KOMENTÁŘ: Hon na ukrajinské Švejky. Je správné nahánět muže domů do války?

Byla to nenápadná pasáž v rozhovoru MF DNES s ministryní obrany Janou Černochovou, který vyšel 29. dubna. Otázka zněla: „Kyjev se snaží dostat ze zahraničí bojeschopné muže. Může to zajít ještě dál, že by česká policie Ukrajince posílala na Ukrajinu?“ Ministryně odpovídá: „Musela by se změnit legislativa.“ A kolega se doptává: „A je vůle měnit legislativu?“ Horlivá ministryně neváhá: „Pokud by se Ukrajina rozhodla toto konat, budeme to respektovat.“

Jestli jsem to správně pochopil, Česko nevylučuje, že by nahánělo Ukrajince, kteří tu žijí, a posílalo je proti jejich vůli do války. Dovedete si to představit? A je to vůbec moudré, když chtějí vládě vzít hlasy populisté, kteří by „Ukrajině neposlali ani náboj“?