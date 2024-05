Manželka Jaye Lena ztrácí schopnost orientovat se v prostoru a čase

Manželský pár se společně zúčastnil slavnostní premiéry komediálního filmu Bez polevy od režiséra Jerryho Seinfelda. Při té příležitosti je vyzpovídal moderátor Kevin Frazier z magazínu Entertainment Tonight. „Je mi skvěle,“ odpověděla na dotaz Mavis Leno, zatímco čekala na svého manžela. Ten se objevil vzápětí.

„Říkal jsem si, že bychom si taky jednou mohli vyrazit za zábavou. Všechno je tak kontroverzní, takže jen tak si zajít na vtipný odlehčený film, to je paráda. Myslím, že se lidé budou skvěle bavit,“ prohlásil Jay Leno.

Co se týče jejich partnerského soužití, klíčové je pro ně hlavně hluboké přátelství a co nejvíce společně stráveného času. „Trávíme spolu čas den co den a je to skvělé. Už je to čtyřicet čtyři let, takže dobré skóre,“ prohlásili.

Svůj vztah v poslední době ještě upevnili. Jay Leno požádal o opatrovnické právo nad jejich společným majetkem, aby se mohli navzájem postarat o své záležitosti v případě úmrtí jednoho z partnerů, a soud mu jej nakonec přiznal. Zdraví jeho manželky, filantropky Mavis, se totiž rapidně zhoršuje.

„Mavis postupně ztrácí schopnost orientovat se v prostoru a čase. Jay zůstává plně schopen pomáhat jí fyzicky i finančně, avšak vzhledem ke svému aktuálnímu stavu není schopná spravovat majetky,“ uvádí se v jednom z právních dokumentů, které se této záležitosti týkají.

Jay Leno a jeho manželka Mavis na premiéře filmu Bez polevy v Los Angeles (30. dubna 2024)

V době soudu se pár na veřejnosti příliš neobjevoval, a to ani u příležitosti moderátorových narozenin. „Můj život je stejně jedna velká párty. Každý den je skvělý den,“ řekl Leno tenkrát.

Tato párty podle všeho trvá již od sedmdesátých let, kdy spolu Jay a Mavis začali chodit. Komik rád mluví o tom, že i po všech těch letech je šťastný a ničeho nelituje. „Udělal bych úplně totéž, oženil bych se s tou samou ženou. Všechno bych provedl úplně stejně,“ prohlásil.

Komik Jay Leno převzal moderování Tonight Show na televizi NBC, když dlouholetý moderátor Johnny Carson odešel v roce 1992 do důchodu. Lena v roce 2009 vystřídal Conan O’Brien, ale když sledovanost pořadu klesla, v roce 2010 se Leno vrátil. O čtyři roky později ho nahradil Jimmy Fallon.