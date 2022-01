Buď půjdete s dobou, nebo je po vás, říká o cancel culture Jay Leno

Jay Leno je jedním z nejúspěšnějších amerických komiků posledních desetiletí. V nedávném rozhovoru pro magazín Los Angeles Times však uvedl, že začal svůj repertoár značně přehodnocovat. Důvodem je fenomén cancel culture, tedy potírání nepohodlných názorů, na který již nejeden bavič doplatil svou kariérou.

„Měl jsem takhle vystoupení v Utahu a oni mi říkají: Poslyšte, neříkejte tu žádné vtipy o drogách, nechceme tady ani nic o sexu. Tak já na to: Dobře, vynechám to a zvolím něco jiného. Kvůli hnutí #MeToo se najednou musíte vyhýbat sexistickým vtipům, i když je dřív říkali všichni,“ uvedl jako příklad Jay Leno.

Jay Leno připustil, že určitou analogii pro to, jak se cítí lidé, které svým humorem urazil, vidí ve vlastní zkušenosti z mládí. Konkrétně ve stereotypním vyobrazování Američanů s italskými kořeny. „Pořád samé narážky na mafii a na to, jak jsou Italové křiví. Táta kvůli tomu zuřil,“ řekl.

Kromě humoru, který by se dal označit za sexistický nebo rasistický, vyřadil Leno také politicky zaměřený materiál. Uvedl, že jeho příští vystoupení nebude obsahovat žádné politické vtipy kromě těch generických, které si dělají legraci z neschopnosti Kongresu. „Buď půjdete s dobou, nebo je po vás. Musíte se prostě přizpůsobit okolnostem,“ dodal.

Bývalý moderátor se se svými vtipy už nejednou ocitl na hraně toho, co bylo jeho publikum ochotno snést. Omluvil se například herečce Gabrielle Unionové, která ho kritizovala za narážky na to, že Asiati jedí psy. Coby porotce v pořadu America’s Got Talent prohlásil, že psi na předváděném obraze vypadají jako jídelní lístek v korejské restauraci.

Herečka tehdy podle svých slov ztratila řeč a nesmírně ji pohoršilo, že v práci zažívá takové projevy rasismu. „Nikdo s tím nic nedělá. Žádná disciplinárka, žádný hromadný e-mail, ve kterém by nám někdo řekl, co znamená slušnost na pracovišti,“ stěžovala si.