Situace kolem Deppa a Rowlingové je hysterická, myslí si Bonham Carterová

Šestapadesátiletá herečka známá například z filmů o čarodějnickém učni Harrym Potterovi prohlásila, že by se našly „miliony“ lidí, kteří by mohli být „zrušeni“. Podle ní se ale lidé takto společensky odsuzovat nemají.

„Stala se z toho docela hysterická záležitost. Je to takový hon na čarodějnice z nedostatku porozumění,“ uvedla Helena Bonham Carterová.

Herečka, která pracovala po boku řady slavných, kteří se stali předmětem zájmu hnutí MeToo, včetně odsouzeného producenta Harveyho Weinsteina či režiséra Woodyho Allena, prohlásila, že pro některé vysoce postavené celebrity „už není cesty zpět“.

Spisovatelka J. K. Rowlingová (Londýn, březen 2022)

To ale prý rozhodně není případ herce Johnnyho Deppa, který byl soudem „zcela očištěn“ poté, co byl svou bývalou manželkou, herečkou Amber Heardovou, obviněn z domácího násilí. Depp je kmotrem dětí Bonham Carterové Billyho Raye a Nell. Ty má herečka s bývalým partnerem Timem Burtonem, režisérem řady filmů, ve kterých si zahrála právě po boku Deppa.

Bonham Carterová se zmínila také o „děsivém pronásledování“ spisovatelky J. K. Rowlingové, která se také stala terčem kritiky kvůli svým kontroverzním výrokům o transgender lidech.

„Bylo to dovedeno do naprostého extrému. Ona má rozhodně právo na svůj názor, zvláště pokud byla zneužívána. Každý si nese své vlastní trauma a na základě toho si utváří názory. Je třeba respektovat, odkud lidé pocházejí a jakou si s sebou nesou bolest. Nemusíte se všichni ve všem shodnout. To by samozřejmě bylo šíleně nudné. Rowlingová to nemyslí nijak agresivně, jen říká něco z vlastní zkušenosti,“ dodává herečka.

Proti cancel culture bojuje například také Ricky Gervais, který obhajuje svobodu projevu. Podle britského režiséra, scenáristy a herce je požadovaná hyperkorektnost jakýmsi novým druhem fašismu.