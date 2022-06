Inteligenta černý humor neurazí, směju se i hrozným věcem, přiznává Gervais

Ricky Gervais se v roli hosta talkshow zmínil o tom, že do svého repertoáru zařadil nový materiál, který si stačil vyzkoušet ještě před koronavirovou karanténou. Moderátor Stephen Colbert se ho následně zeptal, zda během této dvouroční pauzy podlehly tyto připravené skeče ještě nějakým dalším průběžným úpravám.

„Inteligentní lidé vědí, že je možné snést cokoliv. Obzvlášť, když je to řečeno s ironií,“ hájil se šedesátiletý autor komediálního seriálu Kancl a držitel prestižního ocenění Emmy.

„Komedie se neustále vyvíjí, ale některé věci nestárnou. Však víte, mor, AIDS, rakovina, Hitler… To jsou zkrátka evergreeny, které budou fungovat vždy,“ říká Gervais.

Ačkoliv z pohledu některých lidí může jít o citlivá témata, komik trvá na tom, že publikum tyto vtipy velmi baví a že mu jde především o to, aby se lidé upřímně od srdce zasmáli. „Smějí se, i když přitom zároveň vědí, že je to tabu. Chci divákům dokázat, že to jde a je to v pořádku,“ vysvětluje.

Ricky Gervais s oblibou vtipkuje, že jeho ultimátním cílem je nechat se „cancelnout“ neboli zrušit, jinými slovy být pomyslně vyloučen ze společnosti kvůli něčemu, co řekl nebo udělal.

„Nebyl bych první ani poslední. Na cancel culture, tedy potírání nepohodlných názorů, už doplatil nejeden bavič svou kariérou,“ směje se a dodává, že sám nemá rád hlavně prvoplánovost. „Ani hodně drsný černý humor není z mé strany prvoplánový. Myslím si, že ponuré vtipy mohou být léčivé. Jde o jakousi vakcínu proti krutosti reality. Když se stane něco opravdu zlého, humor nám pomáhá se s tím smířit. A proto se směju i těm nejhrůzostrašnějším věcem,“ říká komik.

VIDEO: Ricky Gervais v talkshow Stephena Colberta: