Koks mě málem zabil, prozradila Whoopi Goldbergová

Než se prosadila ve filmu, pracovala Whoopi Goldbergová jako pokladní v bance, kadeřnice nebo na erotické lince, kde poskytovala sex po telefonu. Když začala být úspěšnou herečkou, často ji zvali na večírky, kde drogy byly na denním pořádku.

„Zvali mě na večírky, kde mě u dveří uvítali miskou, ze které jsem si mohla vybrat, co jsem chtěla. Na stolech a koupelnových pultech byly nachystány čáry kokainu, a mohl si je kdokoli vzít,“ napsala herečka v knize s názvem Bits and Pieces: My Mother, My Brother, and Me.

Drogám propadla, ale pak přišly obavy o slibně rozjetou hereckou kariéru. Touha po abstinenci ji zavedla až k protidrogovému poradci, který se stal později jejím prvním manželem.

„Šíleně bych se styděla. Kdyby moje matka věděla, jak moc mě koks drží ve spárech... Věděla jsem, že budu muset změnit přátele a odmítnout pozvání na řadu večírků, ale musela jsem to udělat. Nechtěla jsem zemřít,“ vzpomíná Goldbergová.

Abstinence jí zachránila život a přinesla do života i lásku. Za protidrogového poradce Alvina Martina byla provdána v letech 1973 až 1979. Nebyl to ale poslední manžel.

Goldbergová přiznává, že vztahy pro ni brzy ztrácí jiskru. Od roku 1986 do roku 1988 byla vdaná za nizozemského kameramana Davida Claessena a v letech 1994 až 1995 za herce Lylea Trachtenberga.

„Jsem ráda, když vidím, že jiní lidé září, když jsou zamilovaní. Ale já zářím právě, když zamilovaná nejsem, což je taky v pořádku. Čím jsem starší, tím jsem takto šťastnější. Vím, že jsem roztomilá, takže ne, nemusíte mi říkat, že nejsem dost atraktivní na to, abych měla přítele, protože jsem jich měla hodně,“ řekla herečka v rozhovoru pro CBS Sunday Mornings.

Whoopi Goldbergová získala Zlatý Glóbus za roli ve filmu Purpurová barva, je držitelkou Oscara za vedlejší roli ve filmu Duch, ale největší slávu jí přinesly filmy Sestra v akci.