Hvězda Stranger Things Millie Bobby Brownová si vzala syna Bon Joviho

„Byla to nenápadná, romantická událost s nejbližší rodinou,“ řekl zdroj deníku The Sun. Svatba proběhla minulý víkend a nikdo ze zúčastněných se o ní nezmínil. Až nyní se novomanželé ukázali na nákupech s prstýnky. Podle zdroje z jejich okolí ale plánují v tomto roce uspořádat ještě jednu velkou oslavu svého manželství pro široký okruh přátel.

„Plánují větší obřad v Americe později, ale teď jsou legálně oddáni a všechny papíry jsou podepsány,“ cituje svůj zdroj deník Daily Mail. Na svatbě nechyběl zpěvák Jon Bon Jovi s manželkou a taky rodiče Millie Bobby Brownové.

Hvězda seriálu Stranger Things a syn zpěváka Bon Joviho spolu randí od roku 2020. Zasnoubili se loni na jaře. Jake Bongiovi požádal Brownovou o ruku během potápění. Prsten jí nabídl pod vodou. Původně to měl být prsten hereččiny matky, ale ta se bála, že ho v moři ztratí, takže musel koupit nový.

„Navlékl mi prsten na ruku, a když jsem mu ho chtěla ukázat, spadl mi z prstu a prudce klesl ke dnu. Bylo to jako v kině. Jake se vrhl do té hloubky,“ popsala Brownová zasnoubení v The Tonight Show. Nakonec Bongiovi prsten chytil a mohli jako snoubenci vyplavat na hladinu. Na lodi jí pak nasadil prsten po její matce.