Po skoro deseti letech od premiéry prvního dílu se na konci listopadu 2025 začnou uzavírat strhující Stranger Things. Pátá řada mysteriózního sci-fi seriálu s prvky hororu napěchovaná popkulturními odkazy by měla fanoušky potěšit. Tvůrci slibují brutální napětí i návrat staré hrozby.
|
Skvělé seriály často ve finále zklamou. Závěrečné Stranger Things chtějí být jiné
Závěrečná série čítající osm dílů si podle původních plánů měla premiéru odbýt už během loňského podzimu, kvůli stávce scénáristů v USA však museli tvůrci vydání o rok odložit.
Způsob vysílání se nemění – stejně jako všechny čtyři předchozí řady bude i ta poslední dostupná na streamovací platformě Netflix.
Kdy budou epizody dostupné
Jak je poslední dobou zvykem, všech osm dílů finálové řady nebude dostupných najednou. První čtyři si fanoušci na platformě Netflix budou moci pustit ve čtvrtek 27. listopadu. Na další epizody si pak chvíli počkají.
Následující tři budou mít premiéru v pátek 26. prosince a závěr s názvem Zpátky v realitě bude dostupný až ve čtvrtek 1. ledna. Po celém světě vycházejí ve stejnou chvíli – v Česku proto budou přístupné od dvou hodin v noci.
|1. část, díly 1-4
|čtvrtek 27. listopadu
|2:00 SEČ
|2. část, díly 5-7
|pátek 26. prosince
|2:00 SEČ
|Velké finále, 8. díl
|čtvrtek 1. ledna
|2:00 SEČ
Jednotlivé epizody budou velmi pravděpodobně delší než dříve. Russ Duffer z bratrské dvojice tvůrců před pěti týdny na svém instagramovém účtu zveřejnil video, na kterém jsou vidět stopáže. První díl má 1 hodinu a 8 minut, druhý 54 minut, třetí díl 1 hodinu a 6 minut a čtvrtá epizoda 1 hodinu a 23 minut. Není však jasné, jestli nešlo o nějaký průběžný stav, která ještě doznal úprav.
Nové projekty i spin-off
Za vznikem seriálu Stranger Things stojí dvojčata Matt a Ross Dufferovi. První série vznikla už v roce 2016 a dnes se řadí do první desítky nejsledovanějších seriálů.
Bratři Dufferovi však nelení, už nyní pracují na několika dalších projektech. V první polovině příštího roku plánuje Netflix uvést sci-fi a hororové seriály The Boroughs a Something Very Bad Is Going to Happen, jejichž produkci má dvojice na starosti.
Ale ani svět Stranger Things finální sérií dvojčata neopustí. Streamovací platforma během příštího roku hodlá uvést také animovaný spin-off Stranger Things: Tales From ‘85, na němž se Dufferovi též podílejí.