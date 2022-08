Kvůli slávě zažívám obtěžování i sexualizaci, říká hvězda Stranger Things

„Je opravdu těžké, když vás nesnášejí, zatímco ani sami ještě nevíte, kdo jste. To si pak jenom člověk říká, kým mám být? A koho ze mě chtějí mít oni?,“ svěřila se herečka v rozhovoru pro magazín Allure.

„Naštěstí mi časem hodně pomohla moje rodina a kamarádi. Musela jsem pochopit, že nemusím být nutně všechno, za co mě ostatní chtějí mít. Důležitý je vývoj osobnosti jako takové. A na ten se soustředím,“ prohlásila.

Ačkoliv první dětské role měla už v seriálech Námořní vyšetřovací služba, Taková moderní rodinka nebo Chirurgové, skutečnou slávu získala až s rolí ve Stranger Things, kde začala hrát ve svých dvanácti letech. Od té doby podle svých slov zažívá posměšky, obtěžování, sexualizaci a všemožné trollení.

Kvůli tomu na mobilu nepoužívá žádnou aplikaci sociálních sítí a účty na Twitteru a TikToku si smazala. Jediné aktivní platformy, Instagram a Facebook, za ni spravují jiní. S fanoušky komunikuje přes svůj blog, což označuje za nejbezpečnější, protože tam jí příspěvky nikdo nemůže komentovat.

Kromě patálií se životem celebrity však svou slávu dokáže i využít. Založila si například vlastní kosmetickou značku a pracuje jako ambasadorka dobré vůle pro UNICEF.

„Samozřejmě, že některým lidem to může připadat jako nátlak nebo děsivé, ale myslím, že to je ta nejvíce vzrušující část mé práce. Všichni se na mě dívají: Co řekneš, Millie? A já říkám: Mladé dívky si zaslouží vzdělání. Mladí lidé si všude zaslouží stejná práva. Zasloužíte si milovat lidi, které chcete milovat. Buďte lidmi, kterými chcete být, a dosahujte snů, kterých chcete dosáhnout. To je moje poselství,“ dodala.