Osmnáct let jsem skrýval, že jsem gay, říká hvězda seriálu Stranger Things

„Osmnáct let jsem skrýval, že jsem gay. Když jsem to konečně řekl svým přátelům a rodině, jediné, co mi na to řekli, bylo, že to přece vědí,“ napsal k videu Noah Schnapp.

„Asi jsem Willovi Byersovi podobnější, než jsem si myslel,“ řekl ve virálním krátkém klipu herec. Byers je jeho postava ze seriálu Stranger Things, která se v jednom z dílů seriálu na Netflixu také svěřila s tím, že je gay a je zamilovaná do svého nejlepšího kamaráda.

„Samozřejmě to bylo naznačeno už v první řadě seriálu. Vždycky to tak nějak bylo, ale nikdy jste vlastně nevěděli, jestli to není jen tím, že dospívá pomaleji než jeho přátelé. Teď, když je starší, udělali z toho velmi očividnou záležitost. Will je gay a miluje Mikea Wheelera,“ řekl Schnapp pro magazín Variety.

Hvězdy seriálu Stranger Things (zleva): Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Sadie Sinková, Dacre Montgomery a Noah Schnapp (MTV Movie And TV Awards)

„Byla to výzva, ale zároveň jsem si to natáčení moc užil. Ztvárnit postavu, která se potýká s coming outem, není jednoduché, musel jsem nad tím opravdu přemýšlet,“ vysvětluje.

Seriálová hvězda přiznala, že o tom, že ho přitahují kluci, ví už od svých školních let. Dlouho se prý děsil toho, až na to někdo přijde. Krátce po zveřejnění svého coming outu na sociálních sítích byl herec zaplaven tisíci podpůrnými zprávami od fanoušků i celebrit.

„Vítej v rodině!“ napsal například člen boybandu ’N Sync zpěvák Lance Bass, jehož coming out v roce 2006 zaplavil stránky světových časopisů.

Poslední, pátá řada seriálu Stranger Things by měla mít premiéru v roce 2024.

VIDEO: Herec Noah Schnapp se fanouškům na TikToku svěřil, že je gay: