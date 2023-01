Chlup začínal v gay pornu, nově předběhl na Instagramu moderátora Mareše

„Je to sedm osm let, co jsem si založil Instagram. Denně se tomu věnuji mnoho hodin, až se z toho stala víceméně moje práce,“ říká Tomáš Chlup v rozhovoru pro pořad Život ve hvězdách.

Influencerovi se podařilo sesadit z trůnu krále českého Instagramu moderátora Leoše Mareše, který má sledujících jen o chlup méně, konkrétně je rozdíl tří stovek tisíc fanoušků.

„O těch číslech jsem věděl, ale ne že by mě to nějak extra zajímalo, nebo že by bylo mým cílem ho trumfnout,“ směje se sportovec, který přiznává, že si díky svému vlivu na sociálních sítích přijde na velké peníze.

„Výdělky z Instagramu činí měsíčně ne desetitisíce, ale statisíce korun, jaké částky přesně, to není důležité. Spousta firem a klientů mi díky tomu, že mě sleduje tolik lidí, nabízí věci zadarmo, ale musím říct, že ne vždycky je mi to příjemné. Když jdu do restaurace na jídlo, rád zaplatím. Občas se to stává a někdy to i odmítám. Ale když byla dobrá nabídka wellness na pár dní, tak to i vezmu,“ přiznává influencer.

Svěřil se také s tím, že i když ho na sociálních sítích bombarduje zprávami mnoho internetových krásek, mají smůlu. Tomáš Chlup je zasnoubený s přítelkyní Jitkou Mrázkovou, se kterou je tři roky. Mají spolu dvouletou dceru Alici a žijí poklidným životem kousek za Prahou.

„Píše mi dost lidí, také dost holek. Ani to často vůbec neotvírám, nemám na to čas. Občas zprávy projíždím v rychlosti kvůli spolupracím a zajímavým nabídkám. Přítelkyně to neřeší, ví, že je to v pohodě,“ dodává sportovec, který kdysi v pornobranži působil pod uměleckým jménem Sven Basquiat.

Tomáš Chlup je český crossfiter a digitální tvůrce. Na začátku ledna 2023 dosáhl na Instagramu 1,4 milionu sledujících. Proslavil se natáčením filmů pro dospělé v USA. Po svém návratu do Čech se začal více věnovat sociálním sítím a cvičení. Nyní podniká, distribuuje fitness vybavení a pracuje v rodinné firmě v oblasti financí, píše AntiYoutuber.cz.

Peníze, které si influencer vydělal v pornu, se rozhodl zainvestovat do stříbra. Zároveň si koupil velký dům a dva byty. Jelikož ho zajímají finance, tak část svého majetku zainvestoval do kryptoměn, které jsou ovšem jak uznává velmi riskantní. Veškerý volný čas se momentálně snaží věnovat své partnerce, dceři a cvičení.

