Nebavím se s rodinou, nejsou slavní, říká influencer, který olizoval toaletu

Influencer Larz, který žije v Kalifornii, se nedávno objevil jako host v pořadu Kyle and Jackie O Show, kde pronesl, že mu přijde trapné, pokud si lidé myslí, že je stále v kontaktu se svou rodinou. „Samozřejmě, že ne. Přestal jsem se s nimi bavit už hodně dávno. Je to vlastně dost trapné, pokud si někdo myslí, že jsem s nimi v kontaktu,“ řekl.

Když se ho moderátor zeptal, s kým se tedy baví, odpověděl, že například s raperkou Cardi B. „Píšeme si zprávy na Instagramu. Psali jsme si kdysi ještě na Twitteru, to bylo v roce 2015. Od té doby se bavíme. Jsem zkrátka a jednoduše slavnější než jiní lidé z mé rodiny a nebudu se bavit s těmi, kdo nemají alespoň tolik sledujících jako já,“ prohlásil.

Larz pochází z velké rodiny, má pět bratrů a čtyři sestry. Tvrdí, že si všechny zablokoval na Instagramu, Facebooku i Snapchatu. Už v minulosti označil zbylé členy rodiny za „nepodstatné“, píše Brainee.sk.

„Jsou nepodstatní a nedůležití. Nikdo z nich nemá skoro žádné sledující. Pokud se to změní nebo pokud jednou zbohatnou, pravděpodobně se opět začneme bavit. Já mám svou kariéru. Jsem populární. To se zkrátka stává, když je z vás hvězda. Přerušíte pak s lidmi kontakty,“ říká influencer s tím, že kdo jeho rozhodnutí nechápe, nebo kritizuje, je určitě sám naprosto nedůležitým člověkem. „Nechápou to, protože jsou úplně mimo a nerozumí tomu, jak to v dnešní době funguje,“ myslí si.

Larz má na Instagramu více než 420 tisíc sledujících, proslavil se během pandemie koronaviru po zveřejnění videa, ve kterém olizuje záchodovou mísu. Aby nasbíral více zhlédnutí od uživatelů TikToku, vymyslel si, že poté onemocněl koronavirem a skončil v nemocnici.

Jeho kamarádka Ava Louise, která koronavirovou výzvu vymyslela, však později v jednom z rozhovorů tvrdila, že video z nemocnice nebylo aktuální a Larz si v honbě za lajky pouze vymyslel, že onemocněl a že byl v těžkém stavu hospitalizován.