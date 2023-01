Jsem majetkem Tatea, mají vytetované sexuální pracovnice zatčeného influencera

Andrew Tate byl 29. prosince 2022 zatčen spolu se svým mladším bratrem Tristanem ve vile v Bukurešti. Tam se britsko-americký influencer před pěti lety přestěhoval s tím, že je podle něj méně pravděpodobné, že v Rumunsku ho policie bude stíhat za jakákoliv obvinění ze sexuálního napadení, jak kdysi řekl v jednom ze svých videí.

Oba bratři jsou vyšetřováni spolu se dvěma dalšími podezřelými muži rumunské národnosti. Čelí obvinění z vytvoření zločinecké skupiny s cílem „najímat, ubytovávat a vykořisťovat ženy tím, že je nutí vytvářet pornografický obsah určený pro specializované zpoplatněné webové stránky“. Podle prokuratury tímto způsobem zneužili jen v Rumunsku nejméně šest žen.



Čtveřice podezřelých podle vyšetřovatelů nutila ženy k prostituci také ve Spojených státech a Británii. Bývalý profesionální kickboxer si přišel k dobrým penězům i v průběhu své sportovní kariéry, na nahých ženách před webkamerami však v posledních letech vydělává pravidelně statisíce a jak sám často říká, ke svým milionům dolarů rozhodně nepřišel v ringu během zápasů.

Andrew Tate byl zatčen ve své vile v Bukurešti (29. prosince 2022)

Vyšetřování začalo poté, co dvaadvacetiletá Američanka nahlásila, že byla od loňského dubna držena proti své vůli a přinucena vykonávat sexuální online služby. Britský deník The Times přišel nyní s informací, že ona i dvě další ženy, které nedobrovolně pracovaly pro takzvaného krále toxické maskulinity v jeho výdělečném online byznysu v Rumunsku a ukazovaly se nahé před webkamerami, mají mít podle policejních zdrojů na těle vytetovaný nápis „jsem majetkem Tatea“ (owned by Tate).

Bývalý kickboxer Andrew Tate čelí obviněním ze znásilnění, obchodu s lidmi a založení zločinecké skupiny. Kontroverzní britsko-americký influencer je proslulý mimo jiné i nevybíravým chováním k ženám a misogynními výroky.

V motivačních videích na sociálních sítích, se často chlubí svým majetkem a nabízí za poplatek přístup do uzavřené skupiny na komunikační platformě Discord s tím, že naučí ostatní, jak také zbohatnout. „Jsem na samotném vrcholu potravinového řetězce. Kdokoli, s kým jsem v kontaktu, ode mě pořád něco chce. I když je to můj drahocenný čas. Každý den se probouzím s tím, že mám tisíce zpráv na WhatsAppu. Tato žena chce to, matka chce tamto, tato žena zas tohle, můj prodejce aut chce, abych si od něj koupil další nové auto,“ postěžoval si Tate v jednom z videí na TikToku na svůj život boháče.

„Lidé se mě ptají, proč jsem si koupil zrovna tohle auto a ne třeba tamto. Poslouchejte, já jsem si ho koupil, protože je hezké a líbí se mi. Nevím. Mám právě tuhle holku, protože je hezká. Kdy má narozeniny? To nevím, nezajímá mě to,“ říká v dalším z virálních videí.

Andrew Tate dal na Twitter video, ve kterém shazoval aktivistku Gretu Thunbergovou. Díky krabicím od pizzy policie influencera lokalizovala a následně zatkla v jeho vile v Bukurešti (2022).

V minulosti například také prohlásil, že „ženy patří do domácnosti, neumějí řídit a jsou mužským majetkem“. Řekl také, že oběti znásilnění musí „nést odpovědnost“ za útoky. Vyjádřil se i v tom smyslu, že chodí pouze se ženami ve věku 18 až 19 let a to proto, že se na nich může „podepsat“.

Andrew Tate a jeho bratr Tristan by měli ve vazbě zůstat zatím do konce ledna, rozhodl minulý pátek soud v Bukurešti po pěti hodinách výslechů a třech hodinách jednání. Při slyšení oba bratři trvali na svém právu mlčet, řekl jejich právník Eugen Constantin Vidineac pro BBC. Policejní mluvčí již dříve uvedl, že oba muži budou drženi v „detenčním centru“.

Tate byl ve své vile v Bukurešti zatčen jen den poté, co se veřejně vysmíval klimatické aktivistce Gretě Thunbergové a zveřejnil snímek, kde pózoval s rumunskou krabicí od pizzy. Tím prý úřadům potvrdil svou aktuální polohu.

Rumunské Ředitelství pro vyšetřování organizovaného zločinu a terorismu (DIICOT) vydalo prohlášení, ve kterém uvedlo, že dva britští a dva rumunští občané jsou podezřelí z členství ve zločinecké skupině zaměřené na obchodování s lidmi. Zveřejnilo také záběry z razie, na nichž je například vidět jedna z místností ve vile, která je plná vystavených zbraní a nožů.

VIDEO: Andrew Tate a jeho výroky o ženách: