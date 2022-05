Instagram? Nenechte si ho vlézt na mozek, radí influencer Martin Carev

Jste jedním z důležitých lidí letošního ročníku, event moderujete, ale také určitě můžete napovídat těm, kteří rozhodují v porotě. Co jim našeptáváte?

Pro nás všechny je to vždy o energii konkrétního člověka. Určitě jsou důležitá fyzická kritéria přes výšku až po věk. Slečny musí být ve věku 13 až 21 let s výškou nad 170 cm a mladí muži ve věku 15 až 23 let s výškou nad 183 cm. Ale kromě vzhledu člověk musí na castingu i nějak zaujmout, určitě to není tak, že hledáme jenom nějaké prázdné schránky. Proto si také s každým uchazečem popovídáme, abychom jej co nejlépe poznali.

Na Instagramu vás sleduje spousta lidí, koho sledujete vy?

Sledoval jsem hodně modelek, ale zjistil jsem, že na můj mozek nemá dobrý vliv, když se stále dívám na tak krásné ženy, každopádně stále sleduju třeba Karolínu Kurkovou nebo Rosie Huntington-Whiteley. Z můžu pak Kevina Lütolfa nebo Philippa LeBlonda, protože mě zajímá styling a móda.

Jak jste se vy sám dostal k modelingu?

Cestu jsem si k němu hledal přes Instagram a sociální sítě. Když jsem začal před třemi lety spolupracovat s Elite Model Look jako influencer, začaly přicházet i další nabídky. Každopádně moje gró je pořád influencerství, myslím si, že na skutečného modela bych potřeboval o pár centimetrů přidat na výšce.

Musíte coby moderátor fungovat i jako taková antistresová složka?

Myslím si, že asi trošku jo, je to až překvapivý. Častokrát jsem byl totiž při moderování nervózní, ale potom jsem zjistil, že všichni ostatní jsou tisíckrát nervóznější. Takže se teď snažím holky a kluky uklidnit, aby věděli, že tady fakt o nic nejde, přišli si s námi popovídat, je to úplně v pohodě a vlastně i ty největší světové supermodelky stály kdysi přesně tam, kde stojí oni, takže ať to si to hlavně užijí.

Televizní diváci vás znají i z novácké soutěže Tvoje tvář má známý hlas, co vám dala tato zkušenost do života?

Toho byla rozhodně spousta, ale hlavně asi ponaučení se z věcí úplně „nepo“. Tvář je velká show, děje se tam strašně moc věcí, je tam strašně moc hýbajících se koleček, jak se říká, a občas ten tlak na mě trošku doléhal. Každopádně vždycky jsem si řekl: „Hele, nejde o život, tak nejde o nic.“ A myslím si, že mi to v tomto ohledu přineslo hodně míru.

Je nějaká maska, převlek, za kterým si stojíte a nejvíc se vám líbil?

Mně se líbilo hodně převtělení hned na začátku, třeba to první do Marky Marka, přitom samotná maska nebyla nijak výrazná, v podstatě mi jen svlékli triko a dali mi džíny a šátek, ale vystoupení bylo poměrně dost energické, mohl jsem na diváky řvát a rapovat, fakt mě to bavilo.

Partnerem Elite Model Look je vlasová kosmetika, kolik času vám ráno zabere vytvoření účesu?

Hlavu si vždy umyju, usuším, pak dám samozřejmě zmatňující gel, a protože mám jemné vlasy, tak potřebuju i tunu laku, ale aby zase nebyl vidět, používám zmatňující, třeba Fenomenal od Schwarzkopf, takže zhruba třicet minut mi většinou zabere, než můžu vyjít někam mezi lidi.

Co vás víc rozčílí, když vám někdo sáhne do vlasů, nebo pošlape bílé tenisky?

Rozhodně to první, je to fakt náročný si něco vytvořit na hlavě, a když mi občas někdo vlasy prohrábne, celej účes mám pryč, takže, prosím, nesahejte mi na vlasy!

Říká se, že sociální média mohou poškodit duševní zdraví. Co trápí konkrétně vás, člověka, ke kterému spousta mladých lidí vzhlíží?

Zaprvé si myslím, že je to stoprocentně pravda a všichni by si měli dávat pozor na to, kolik času na sociálních sítích tráví. Jeden z největších problémů je, že na Instagramu se život ostatních zdá dokonalý, jako by všichni vlastně pořád jenom cestovali, užívali si krásné momenty, neměli žádné problémy, a i když vy sám máte super normální a fajn život, můžete si třeba začít myslet, že to není dost, nebo že se musíte víc snažit. Takže nebuďte na sociálních sítích nonstop a nenechte si je vlézt na mozek.

Dokážou vám sociální sítě zvednout i sebevědomí, když se necítíte stoprocentně?

No, jak se říká: Dobrej sluha, špatnej pán. Pozornost, kterou tam člověk dostane, je určitě příjemná. Na druhou stranu když si na ni zvyknete a nemáte pak u příspěvku tolik lajků, kolik je u vás běžně zvykem, můžete se cítit docela špatně. Je dobrý to nějak brát, ale s rezervou.

A je něco, s čím vy sám chcete zabojovat?

Určitě s tím, že chodím na Instagram zbytečně často. Občas se mi stane, že ho vypnu, ale vzápětí znovu zapnu, jak už to mám zautomatizované. Proto jsem si stáhnul takovou aplikaci, která mě při každém otevření Instagramu donutí zhluboka se nadechnout a rozmyslet si, jestli tam vážně chci jít.

Funguje vám Instagram i jako seznamka? Tinder jste si určitě stahovat nikdy nemusel...

No to byste se možná divil, ale občas na Instagramu nějaké holce napíšu, když se mi líbí, ony samy mi zas až tolik nepíšou, obecně je to ve společnosti nastavené spíš tak, že chlap měl být ten, kdo vyvíjí nějakou snahu a měl by ženu zaujmout.

A když napíše, tak vám to přijde podbízivé?

Ani ne vzhledem k tomu, že jsem se tak už seznámil se spoustou holek, ale je určitě fajn, když dokáže zaujmout i nějakou jinou zprávou, než jen: Ahoj, jak se máš?