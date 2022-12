Jackman je dokonalým vzorem moderního muže, říká Billy ze Stranger Things

„Jednou během pandemie jsem na telefonu zahlédl zmeškaný hovor z nějakého amerického čísla. A on to byl Hugh Jackman,“ vylíčil Dacre Montgomery v rozhovoru pro Daily Telegraph.

„Že prý si na mě udělá čas, až dohraje představení na Broadwayi. Zavolal mi v deset večer a začal mi radit, co mám jako herec i chlap dělat s kariérou,“ popisuje.

Montgomery tvrdí, že Jackman je pro něj „dokonalým vzorem moderního muže“ a doufá, že jednou bude také tak moudrý jako on, protože svými radami a tipy mu pomohl jako nikdo jiný.

V roce 2019 přitom Montgomery prozradil, že během dospívání trpěl nedostatkem sebevědomí. „Určitě to přispívá k vývoji charakteru, ale pokud máte celý život protkaný zážitky nebo okamžiky, které podkopávají vaše sebevědomí, můžete to pak maskovat, jak chcete, ale prostě to tam asi bude vždycky,“ zamýšlel se v rozhovoru pro magazín Build.

Není to přitom poprvé, co promluvil o svém duševním zdraví. Ve stejném roce se podělil o fotku svého mladšího já z dob, kdy ještě chodil do školy. „Tvrdili mi, že můj sen je naprosto nedosažitelný. Nikdy jsem se tím ale nenechal odradit. Věřil jsem si a nedovolil jsem, aby mě někdo přesvědčil o opaku,“ připsal tehdy ke snímku.

Mezi spolužáky prý přitom nebyla hvězda seriálu Stranger Things nijak oblíbená a kromě vlastních úzkostí a strachů měl Montgomery problém i se známkami. Zlomit se však nenechal. „Věděl jsem přesně, co chci dělat. Každý večer jsem se doma soustředil jen na to. Představoval jsem si budoucnost, ve které se moje sny splní, a makal jsem na sobě. Když si něco usmyslíte a půjdete za tím, dokážete cokoli,“ dodal.

VIDEO: Billy Hargrove (seriál Stranger Things):