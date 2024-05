Je symbolem věrnosti, dlouhých patnáct let se oháněl mezi teplickými tyčemi. Teď se pouto Tomáše...

ANALÝZA: Pět vlastňáků mdlé Sigmy. Proč chybí v Evropě a zahrává si s fandy

14. května 2024 13:39

Bude to už šest let, co se na Andrově stadionu v Olomouci naposledy hrály evropské poháry....